新的研究和操作成为国际空间站的中心舞台

国际空间站 (ISS) 庆祝其首个太空舱“曙光号”发射以来的 25 周年，继续成为突破性研究和运营的中心。 多年来，国际空间站一直是太空探索领域国际合作的平台，让宇航员轮流进行科学实验和技术进步。

生物医学研究和眼科检查

周一，指挥官安德烈亚斯·摩根森与飞行工程师 Loral O'Hara、Jasmin Moghbeli 和 Satoshi Furukawa 一起专注于生物医学研究。 他们使用超声波进行眼科检查，并参加哥伦布实验室模块的预定眼科检查。 这些检查对于了解长期太空旅行对宇航员视力的影响至关重要。

龙耐力训练与维护

摩根森指挥官和 NASA 的 Loral O'Hara 练习了 SpaceX Dragon Endurance 飞船的脱离和着陆程序。 他们还打开医疗用品包并对载人航天器执行维护任务。

太空植物学和细胞重力研究

Loral O'Hara 参与了一项太空植物学研究，旨在促进部落成员的 STEM 教育。 俄克拉荷马州乔克托族提供的种子在微重力下暴露了几个月，以研究太空对植物生长的影响。 与此同时，古川聪通过在显微镜下观察样本来研究细胞如何感知重力。 这项研究对于理解微重力环境中的细胞行为具有重要意义。

俄罗斯宇航员的活动

在国际空间站的俄罗斯航天局部分，奥列格·科诺年科检查了瑙卡科学舱的系统，而尼古拉·丘布则监测他的心脏活动并对空气管道执行维护任务。 康斯坦丁·鲍里索夫戴着装有传感器的帽子，在电脑上练习驾驶技术，为未来的行星和机器人任务做准备。

25年的科学成就

在国际空间站纪念其第一个模块发射25周年之际，值得庆祝的是在空间研究和国际合作方面取得的成就。 国际空间站由来自 3,000 个国家和地区的人们进行了 108 多项研究和教育调查，在扩展我们对太空的了解及其科学进步的潜力方面发挥了重要作用。

常见问题

1. 在国际空间站上进行眼科检查的目的是什么？

进行眼科检查是为了了解长期太空旅行对宇航员视力的影响，并确保他们在执行任务期间的健康和福祉。

2. 为什么太空植物学研究很重要？

太空植物学研究帮助我们了解植物如何在微重力环境中适应和生长。 这些知识对于维持未来的太空任务至关重要，例如长期太空旅行和外星殖民。

3. 国际空间站取得了哪些成就？

国际空间站已接待了来自 3,000 个国家和地区的 108 多项研究和教育调查。 它还充当了太空探索国际合作的平台，增进了我们对各个科学领域的理解，并为未来的太空任务铺平了道路。

4. ISS 对 STEM 教育有何贡献？

国际空间站通过让学生和教育工作者参与现实生活中的太空研究和实验，在促进 STEM 教育方面发挥了重要作用。 它激励下一代科学家和工程师在 STEM 领域追求职业生涯。