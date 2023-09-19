推进中国沿海水鸟保护：政策进展与挑战

马志军及其同事最近在《鸟类研究》杂志上发表的一篇评论强调了中国沿海湿地沿海水鸟保护的进展和挑战。 沿海湿地是重要的生态系统，有助于碳循环、减轻自然灾害、改善当地生计和支持生物多样性。 尤其是水鸟，是湿地健康的象征，也是保护工作的旗舰物种。

中国滨海湿地在数千万水鸟的繁殖、迁徙和越冬栖息地中发挥着至关重要的作用。 然而，大规模的土地开垦项目导致水鸟数量下降。 近年来，中国政府在滨海湿地保护方面做出了大量努力和投资，但这些措施的有效性和存在的差距仍不清楚。

该研究强调了国家级保护立法、法规和行动计划的进展，以及政策有效性和利益相关者参与的提高。 然而，一些紧迫的问题仍然存在，特别是与栖息地保护和管理有关的问题。 其中包括恢复沿海湿地、控制互花米草等入侵物种、管理环境污染以及提高人工栖息地质量。

作者强调了保护自然潮汐湿地和改善栖息地质量的重要性，特别是对于严重依赖潮间带栖息地的沿海水鸟而言。 他们建议定期进行污染物监测，采用生态友好型经济模式，并限制沿海地区农用化学品和抗生素的使用，以减轻人类活动的影响并解决人鸟冲突。

中国中央政府制定了一个雄心勃勃的目标，即到 2022 年消灭沿海大米草。实现这一目标的挑战包括根据地区条件制定方法、减轻项目对当地环境和生物多样性的影响以及防止未来大米草再次入侵。 大米草根除后迅速恢复栖息地对于创造合适的水鸟栖息地至关重要。

作者认为，通过基于证据的决策和行动，中国有机会进一步改善水鸟保护和沿海湿地保护。 需要采取基于科学的方法来应对挑战并确保沿海水鸟及其栖息地的长期保护。

来源：

马志军等人，中国滨海湿地水鸟保护的成就、挑战和建议，鸟类研究（2023）。

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