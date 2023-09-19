Ranatec 将为平方公里阵列观测站构建信号处理硬件

Ranatec 是 Qamcom 集团的子公司，也是射频和微波应用测试和测量设备的领先供应商，已被 Qamcom 研究与技术公司选中为平方公里阵列天文台 (SKAO) 构建先进的信号处理硬件。 SKAO 是一个政府间组织，致力于在澳大利亚和南非建造世界上最强大的射电望远镜。

SKAO 望远镜将用于各种研究，包括探索早期宇宙、恒星和星系的形成以及寻找外星生命。 Ranatec 在该项目中的作用将是整合和补充一系列望远镜的关键解决方案。

此次任命对 Ranatec 来说是一项重大成就，因为它不仅展示了他们在信号管理方面的专业知识，而且还巩固了他们作为开发和生产交钥匙解决方案提供商的地位。 Ranatec 和 Qamcom 研究与技术之间的合作将进一步增强他们将想法和创新转化为实际解决方案的能力。

Qamcom 项目经理 Bengt Münter 赞扬了 Ranatec 在提供创新解决方案方面的良好记录以及在制造专业测试和测量设备方面的专业知识。 他表示，Ranatec 的参与对于 SKAO 项目的先进数字化馈电接收器系统的组装和测试至关重要。

Qamcom SKAO 任务​​是更广泛的国际合作的一部分，该合作将持续到 2027 年。Qamcom 负责将其他供应商的组件集成到主系统中。 该项目还涉及与昂萨拉太空天文台和查尔姆斯理工大学的合作，这两个机构是 SKAO 望远镜建造的主要参与者。

Ranatec 认为这个机会是一次独特的成长机会，也是一次与瑞典技术和空间研究领域有远见的领导者一起工作的机会。 该公司很荣幸被选中参与这一享有声望的项目，并期待为 SKAO 天文台的成功做出贡献。

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