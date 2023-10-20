抗生素及其对珊瑚礁的影响

近年来，抗生素对珊瑚礁的影响引起了科学家和环保人士的高度关注。 抗生素是杀菌物质，通常用作药物或用作牲畜饲料添加剂以促进生长。 然而，需要注意的是，抗生素对病毒无效。

珊瑚礁是充满活力的生态系统，是各种海洋生物的家园，其中包括珊瑚，珊瑚是产生坚硬石质外骨骼的动物。 这些脆弱的生态系统容易受到各种威胁，包括气候变化，这是指自然发生或人类活动导致的地球气候的长期重大变化。

研究表明抗生素会对珊瑚礁产生有害影响。 当抗生素用于人类或动物医学时，它们可以通过废水处理厂或农业作业的径流进入环境。 这可能导致周围水中出现抗生素，对珊瑚礁生态系统构成风险。

研究表明，接触抗生素会破坏珊瑚礁中细菌的微妙平衡。 细菌是单细胞生物，几乎存在于地球上的任何地方，包括其他生物体内。 它们在维持生态系统的健康和协助各种基本过程方面发挥着至关重要的作用。

抗生素不仅可以杀死有害细菌，还可以杀死有益细菌。 这种破坏可能会对珊瑚礁产生深远的影响，因为细菌参与有机物的分解、营养循环和防御病原体。 有益细菌的减少会损害珊瑚礁从水温上升等压力因素中恢复的能力。

除了抗生素之外，其他人类活动（例如向环境中释放化学物质）也会影响珊瑚礁。 化学品是由两个或多个原子以固定比例和结构结合而成的物质。 这些化学物质可以改变海水的成分，影响珊瑚和其他海洋生物的生长和发育。

不幸的是，珊瑚礁已经受到气候变化和其他人为压力因素的威胁。 了解抗生素和其他化学品对这些脆弱生态系统的影响对于保护它们至关重要。 努力减少抗生素向环境的释放并促进可持续做法对于保护珊瑚礁的健康和多样性至关重要。

来源：

- 世界卫生组织

– 国家海洋和大气管理局