印度Aditya-L1航天器成功摆脱地球影响

印度空间研究组织 (Isro) 于 1 年 2 月 2023 日发射的 Aditya-L9.2 航天器已超越距地球 1 万公里的距离，标志着其成功逃离地球影响范围。 印度空间研究组织宣布，该航天器目前正在前往日地拉格朗日点 1（LXNUMX）的途中。 这一成就是继印度空间研究组织之前的火星轨道飞行器任务成功将航天器送出地球影响范围之外之后取得的。

Aditya-L1 是印度第一个致力于研究太阳的任务，重点是了解光球层、色球层和日冕。 该任务配备了七个不同的有效载荷，其中五个由印度空间研究组织开发，两个由学术机构与航天局合作开发。 这些有效载荷将有助于收集有关太阳及其各种现象的基本数据。

Aditya-L1 任务值得注意的方面之一是它围绕日地 L1 点的轨道，该点距离地球约 1.5 万公里。 该点被称为拉格朗日点或平动点，其中两个大质量天体（在本例中为太阳和地球）之间的引力恰好平衡了较小物体（例如航天器）与其一起绕轨道运行所需的向心力。

Aditya-L1 航天器围绕 L1 点的轨道具有多种优势。 首先，它允许最小的燃料消耗和轨道修正，确保航天器能够以最小的能量消耗维持其所需的路径。 其次，这一战略位置为研究太阳现象提供了理想的有利位置，因为它提供了研究太阳及其活动的独特视角。

Aditya-L1 任务有四个主要目标：了解日冕加热和太阳风加速，研究日冕物质抛射 (CME)、耀斑和近地空间天气的启动，探索太阳大气的耦合和动力学，以及研究太阳风分布和温度各向异性。

随着Aditya-L1航天器成功摆脱地球的影响并驶向日地L1点，它将为揭开太阳的奥秘提供宝贵的见解，并增进我们对太阳系的了解。

定义：

– Isro：印度空间研究组织

– Aditya-L1：印度第一个研究太阳的任务

– 拉格朗日点：太空中的独特位置，两个大天体之间的引力平衡了较小物体绕其运行所需的向心力。

来源：

– 印度空间研究组织声明