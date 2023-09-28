解释沿海生态系统中的氧气变化

气候变化和污染导致海洋含氧量下降，对海洋生物和生态系统构成重大威胁。 然而，阿卜杜拉国王科技大学 (KAUST) 的研究人员表示，准确预测海洋生物的命运需要考虑海洋生态系统模型中氧气水平随时间和空间的变化。

目前的模型无法捕捉富含产氧生物的沿海生态系统中的氧气动态，例如海草草甸、红树林和珊瑚礁。 与生产力较低的海洋区域（有时被称为“蓝色沙漠”）相比，这些生态系统具有不同的动态。

在海洋科学家 Marco Fusi 领导的一项研究中，对红树林中螃蟹的观察揭示了它们在氧气过饱和水域中生存的能力，这要归功于温暖温度下氧气产量的增加。 研究人员还发现威尼斯泻湖和红海珊瑚礁的氧气水平存在波动，挑战了之前关于缺氧“死亡区”的假设。

该研究强调需要开发复杂的数学模型，将海洋生态系统管理中氧气水平的变化纳入考虑。 基于溶解氧平均值的线性模型不足以捕捉沿海生态系统的真实动态。

该研究的结果表明，生产性生态系统中的海洋物种具有很高的适应能力和恢复能力，这与之前对生物多样性严重丧失的预测形成鲜明对比。 通过将波动纳入模型，科学家可以更好地了解海洋物种适应和制定有效保护策略的能力。

该研究发表在《自然地球科学》杂志上。

资料来源：Folco Giomi 等人，生态相关规模的海洋生产性生态系统中的氧动态，《自然地球科学》（2023 年）