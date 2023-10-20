分析波在时变介质中的行为

东芬兰大学和坦佩雷大学的研究人员最近进行的一项研究探讨了波在时变介质中的行为。 通过考虑波速会随时间变化，研究人员提出了所谓的加速波方程。 该方程考虑了相对论效应并对各种现象有影响。

在他们的研究中，研究人员发现加速波动方程只允许时间向前流动的解，从而建立明确定义的时间方向或“时间箭头”。 虽然时间的方向通常是通过熵的增加来确定的，但这项研究表明，即使在单个粒子的水平上，时间的方向也是固定的。

该研究中提出的框架还解决了长期存在的亚伯拉罕-明可夫斯基争议的争论。 它解决了光进入介质时动量会发生什么变化的问题。 研究人员发现，从波浪的角度来看，动量没有变化。

此外，加速波方程允许对时变材料中的波进行分析建模。 这是特别有价值的，因为它可以研究以前只能通过数值模拟才能获得的情况。 该研究还提供了对诸如无序光子时间晶体中波的行为等现象的见解，其中由于波所经历的弯曲时空，局部破坏了能量守恒。

这项研究对各个领域都具有重要意义，包括日常光学效应、广义相对论的实验室测试以及对时间首选方向的更深入了解。

来源：

– Matias Koivurova 等人，“时变媒体、相对论和时间之箭”，Optica。

– 东芬兰大学