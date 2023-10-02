废弃农田在减缓气候变化和粮食安全方面的潜力

新加坡国立大学基于自然的气候解决方案中心（CNCS）的研究人员敦促各国政府重新考虑利用废弃农田来支持气候缓解和粮食安全工作。 在《自然通讯》杂志上发表的一项研究中，研究人员强调了这些被忽视的土地在解决气候变化和粮食短缺双重全球危机方面应有的“第二次机会”。

为了满足因全球人口不断增长而不断增长的粮食需求而扩大农业用地，往往会侵犯并危及热带森林等重要的自然栖息地。 与此同时，由于土地退化、社会经济转变、灾害、武装冲突和城市化等多种因素，每年都有大量耕地被废弃。

研究显示，1992年至2020年间，全球约有101亿公顷农田被废弃，相当于埃及的土地面积。 这意味着每年的废弃率约为 3.6 万公顷。 然而，研究人员强调这些废弃农田作为基于自然的解决方案的潜力。

废弃农田的战略管理可能涉及粮食生产的复垦或重新造林。 复垦有助于缓解砍伐森林开垦新农田的压力，有助于保护现有森林。 研究人员发现，在全球 101 亿公顷废弃农田中，有 61 万公顷可以复垦，每年可能生产足够的食物来养活 292 至 476 亿人。

在这些废弃土地上重新造林可以建立年轻的森林，充当碳汇，吸收大气中的二氧化碳，并在减缓气候变化方面发挥至关重要的作用。 该研究确定了 83 万公顷的土地可用于重新造林，每年可吸收多达 1,066 亿吨二氧化碳，大致相当于日本每年的排放量。 废弃农田总量中约一半（约 50.5 万公顷）适合复垦和重新造林。

政策制定者需要根据具体国情、优先事项和其他影响因素，权衡复垦或重新造林的利弊。 当地政策、市场准入和国际贸易开放程度会对这些决策产生重大影响。 研究人员强调，科学分析土地适宜性和可实现的潜力以及具体的当地知识对于释放废弃农田的潜力非常重要。

总之，废弃农田为应对气候变化和粮食短缺提供了基本上未开发的资源。 通过重新开垦或重新造林来战略性地管理和重新利用这些土地，政府可以在减缓气候变化和粮食安全方面取得重大进展。

来源：

– 新加坡国立大学基于自然的气候解决方案中心 (CNCS)

– 发表在《自然通讯》杂志上的研究