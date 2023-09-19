膨胀显微镜：提高光学显微镜的分辨率

几个世纪以来，使用玻璃透镜和光线的显微镜一直是实验室研究的基石。 尽管存在电子显微镜等更强大的设备，但它们的高成本和维护要求使得它们对于大多数实验室来说不切实际。 因此，使用光线和镜头放大物体的共焦显微镜成为许多研究人员的首选。 然而，这些显微镜在解析接近所用光波长的物体时面临局限性，导致衍射导致图像失真。

细菌、真菌和病毒等微生物都属于这个尺寸范围，这给寻求研究和诊断它们的微生物学家和病理学家带来了挑战。 为了克服这些障碍，过去八年出现了膨胀显微镜技术，使研究人员能够通过扩大所观察的微生物的尺寸来提高传统显微镜的分辨率。

膨胀显微镜利用聚电解质水凝胶来膨胀样品。 这些凝胶吸水性很强，加水后会膨胀。 样品（包括蛋白质等特定生物分子）固定在该凝胶基质上。 随着凝胶膨胀，样品膨胀至四倍，消除了衍射引起的变形。

然而，膨胀显微镜在确保样品均匀膨胀方面遇到困难。 许多微生物中细胞壁的存在阻碍了扩增，并且每个生物分子都需要特定的锚定步骤，使得该过程是劳动密集型的，并且在可扩展的样品类型方面受到限制。

2023 年 XNUMX 月，卡内基梅隆大学赵永新领导的生物技术研究团队开发了一种名为 µMagnify 的新型扩展显微镜平台。 该平台利用了一种水凝胶，该水凝胶在整个凝胶基质中普遍结合生物分子，从而使样品扩展更加均匀，并扩大了可观察的生物体和组织的范围。 然而，仍然存在两个挑战：细胞壁问题以及标记和识别特定结构的能力。

为了解决细胞壁问题，研究人员将热处理与细胞壁消化酶混合物相结合，成功扩增了多种病原体和感染组织，包括强大的细菌和真菌生物膜。

另一个挑战涉及标记蛋白质以识别所观察细胞内的关键结构或蛋白质。 通常采用荧光标记，但由于波长重叠，传统上仅允许有限数量的颜色。 然而，赵的团队开发了一种冲洗和重复方法，可以在单个样品中进行多轮标记。 与增强的图像扩展相结合，可以实现多种蛋白质相互作用和结构的 3D 可视化。

µMagnify 系统提供了一种经济高效且简单的解决方案，可增强现有共焦显微镜的功能和多功能性。 每个样品的估计成本为 10 美元，全世界的实验室都可以采用这项技术。 在撒哈拉以南非洲和东南亚等资源有限且微生物病原体流行率较高的地区，该系统具有巨大的潜力。 研究人员甚至开发了一个名为 ExMicroVR 的虚拟现实程序，用于数据可视化，促进多个研究人员对同一样本的协作研究。

（来源：赵永新等人，Advanced Science）