新技术可以减少光污染并恢复夜空的清晰视野

一种新的路灯技术已经开发出来，可以帮助减轻光污染问题，并为天文学家恢复清晰的夜空视野。 由于广泛使用明亮的 LED 灯而造成的光污染已成为世界各地天文台日益严重的威胁。 这些节能 LED 灯比传统白炽灯消耗更少的电力，但亮度更高，安装在城市中时，可以使天空发出更亮的光。

结果，由于地球大气层的光散射过多，许多曾经位于黑暗、偏远地区的天文台现在看到的星星越来越少。 这个问题一直抵消了望远镜技术的进步。 最近的一项研究表明，恒星正以平均每年 10% 的速度从天空中消失。

德国初创公司 StealthTransit 最近测试了该问题的潜在解决方案。 该公司的技术名为“DarkSkyProtector”，由三个部分组成：一个使 LED 灯以难以察觉的频率闪烁的设备、一个 GPS 接收器以及一个专门设计的望远镜相机快门，该快门可以与 LED 灯同步闪烁。 通过仅在 LED 灯关闭的短暂时间内打开快门，该技术可以显着减少天文图像中不需要的天空辉光。

在俄罗斯高加索山脉天文台进行的实验表明，DarkSkyProtector 可以将图像中的天空辉光减少 94%，令人印象深刻。 这项技术有潜力使所有类型的灯都适合天文学，包括户外广告和室内照明。 它可以过滤掉附近城镇和村庄以及天文台本身的光线。

StealthTransit表示，大多数现有的LED灯都可以在闪烁模式下运行，专门为保护夜空而设计的新灯不会比当前的LED技术更昂贵。 该系统唯一昂贵的元件是轻便灵活的望远镜快门，它每秒需要闪烁约 150 次。 该公司希望在不久的将来将该技术应用于更大的望远镜。

尽管仍处于原型阶段，StealthTransit 的目标是在未来五到七年内为世界上最好的望远镜提供商业上可行的产品。

来源：

– Space.com – “新的路灯技术可以使天文学家的夜晚再次黑暗”