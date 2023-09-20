逸耘居

揭开新技术和人工智能的力量

科学

我们的太阳系中是否隐藏着第九颗行星？

By薇琪斯塔夫罗普卢

20 年 2023 月 XNUMX 日
我们的太阳系中是否隐藏着第九颗行星？

根据发表在《天文学杂志》上的一项研究，有趣的证据表明太阳系中存在第九颗行星。 这篇论文探讨了遥远的柯伊伯带中天体的奇特轨道，柯伊伯带是海王星之外的一个盘状区域，是矮行星和众多跨海王星天体（TNO）的所在地。 虽然之前有基于对塞德娜等海星天体的观测而声称存在第九颗行星的说法，但这项新研究提出了不同的观点。

研究表明，塞德娜的高度偏心且细长的轨道，以及其他海王星天体的倾斜轨道，可以用一颗地球大小的行星的存在来解释。 计算机模拟表明，这个假设的行星质量需要是地球的 1.5-3 倍，并且位于地球与太阳之间距离的 250-500 倍处。 它的轨道也将与太阳系平面倾斜 30°，这种现象被称为“柯伊伯带行星情景”。

在太阳系外发现一颗地球大小的行星将对行星科学产生深远的影响。 这需要重新评估行星的定义，有可能建立一类新的行星。 此外，太阳系形成和行星发展的理论需要修改。

该理论可以通过在地球与太阳之间距离大约 150 倍处搜索海天组织 (TNO) 簇来检验。 对此类物体的探测将作为第九行星存在的证据。 即使是一些新的海天天体的发现也可能彻底改变我们对太阳系起源的理解。

总之，太阳系中存在第九颗行星的可能性为进一步探索和重新评估我们对天体邻居外部的了解提供了一条令人兴奋的途径。

来源：
– 天文学杂志：[来源名称]
– 对话：[来源名称]

By 薇琪斯塔夫罗普卢

相关帖子

科学

新研究表明超大质量黑洞消耗周围物质的速度比之前想象的要快

22 年 2023 月 XNUMX 日 薇琪斯塔夫罗普卢
科学

科学家在系外行星 K2-18b 上发现潜在生命迹象

22 年 2023 月 XNUMX 日 罗伯特·安德鲁
科学

月船三号漫游车对月球硫浓度的新见解

22 年 2023 月 XNUMX 日 加布里埃尔博塔

你错过了

科学

新研究表明超大质量黑洞消耗周围物质的速度比之前想象的要快

22 年 2023 月 XNUMX 日 薇琪斯塔夫罗普卢 0条评论
科学

科学家在系外行星 K2-18b 上发现潜在生命迹象

22 年 2023 月 XNUMX 日 罗伯特·安德鲁 0条评论
科学

月船三号漫游车对月球硫浓度的新见解

22 年 2023 月 XNUMX 日 加布里埃尔博塔 0条评论
科学

中国科学家利用转基因蚕合成更强韧的蜘蛛丝纤维

22 年 2023 月 XNUMX 日 罗伯特·安德鲁 0条评论