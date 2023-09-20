我们的太阳系中是否隐藏着第九颗行星？

根据发表在《天文学杂志》上的一项研究，有趣的证据表明太阳系中存在第九颗行星。 这篇论文探讨了遥远的柯伊伯带中天体的奇特轨道，柯伊伯带是海王星之外的一个盘状区域，是矮行星和众多跨海王星天体（TNO）的所在地。 虽然之前有基于对塞德娜等海星天体的观测而声称存在第九颗行星的说法，但这项新研究提出了不同的观点。

研究表明，塞德娜的高度偏心且细长的轨道，以及其他海王星天体的倾斜轨道，可以用一颗地球大小的行星的存在来解释。 计算机模拟表明，这个假设的行星质量需要是地球的 1.5-3 倍，并且位于地球与太阳之间距离的 250-500 倍处。 它的轨道也将与太阳系平面倾斜 30°，这种现象被称为“柯伊伯带行星情景”。

在太阳系外发现一颗地球大小的行星将对行星科学产生深远的影响。 这需要重新评估行星的定义，有可能建立一类新的行星。 此外，太阳系形成和行星发展的理论需要修改。

该理论可以通过在地球与太阳之间距离大约 150 倍处搜索海天组织 (TNO) 簇来检验。 对此类物体的探测将作为第九行星存在的证据。 即使是一些新的海天天体的发现也可能彻底改变我们对太阳系起源的理解。

总之，太阳系中存在第九颗行星的可能性为进一步探索和重新评估我们对天体邻居外部的了解提供了一条令人兴奋的途径。

来源：

– 天文学杂志：[来源名称]

– 对话：[来源名称]