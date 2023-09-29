寻找快速射电爆发和引力波之间的联系

摘要：天文学家长期以来一直对快速射电爆发很感兴趣，这种射电波的强烈闪光只持续几分之一秒，但释放的能量相当于太阳数年释放的能量。 这些爆发有多种潜在的解释，包括高度磁化的中子星、致密恒星的碰撞或其他奇异现象。 为了确定哪些理论是正确的，科学家们转向引力波望远镜来寻找联系。

引力波是宇宙结构中的涟漪，可以提供有关快速射电爆发的附加信息。 与光或无线电波等电磁信号不同，引力波穿过物质时不受影响。 天文学家已经探测到来自致密恒星碰撞系统的引力波，并意识到快速射电爆发也可能产生引力波信号。

在《天体物理学杂志》上发表的一项新研究中，研究人员将数十次快速射电爆发观测数据与引力波望远镜的信息进行了交叉引用。 通过估计每个快速射电爆发的距离和位置，科学家们在每个事件发生的时间和天空位置周围搜索引力波信号。

尽管研究人员在这项研究中没有发现快速射电爆发和引力波之间有任何决定性的联系，但样本中最接近的爆发提供了有价值的见解。 虽然距爆发的距离仍不确定，但引力波探测器的敏感范围正在逼近，这使得科学家们相信，引力波源可能是快速射电爆发的一小部分。

这项研究强调了使用多种观测和数据渠道来揭开天体物理现象之谜的重要性。 射电天文学家和引力波天文学家之间的进一步研究和合作可能会让我们更深入地了解快速射电爆发的起源以及引力波在其产生中的作用。

定义：

– 快速射电爆发：来自太空的强烈无线电波闪光，持续时间很短，但释放的能量相当于太阳多年释放的能量。

– 引力波：由大质量物体的加速引起的时空结构中的涟漪。 它们是爱因斯坦广义相对论所预测的，并于 2015 年首次被直接探测到。

– 电磁信号：通过空间传播的电场和磁场波，例如光、无线电波和 X 射线。

来源：

– *《天体物理学杂志》*：快速射电爆发和引力波数据交叉引用的研究。