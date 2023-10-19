更安全的蜡烛替代品：蜡烛暖灯

如果您喜欢蜡烛的氛围和香味，但担心它们可能造成的空气污染，请考虑购买蜡烛暖灯。 与燃烧并向空气中释放污染物的传统蜡烛不同，蜡烛暖灯加热蜡以释放其气味，污染物更少，火灾风险为零。

燃烧蜡烛，无论有香味还是无香味，都会产生颗粒物和一氧化碳，以及挥发性有机化合物 (VOC)。 这些挥发性有机化合物会导致各种健康问题，例如恶心、头晕、疲劳、头痛和呼吸道刺激。 在某些情况下，蜡烛中的细颗粒物甚至可以进入血液并影响心脏。

虽然 2014 年进行的一项研究得出结论，香薰蜡烛在正常情况下不会造成已知的健康风险，但仍然建议限制其使用。 蜡烛暖灯提供了一种更安全的选择，它无需明火即可熔化蜡并释放气味。 尽管蜡烛取暖灯仍然会排放挥发性有机化合物，但与燃烧的蜡烛相比，它们产生的颗粒物和一氧化碳更少。

为了进一步减少潜在的不利影响，建议在使用蜡烛暖灯时打开窗户以改善通风。 通过使用蜡烛暖灯，您可以享受您最喜欢的蜡烛的香味，同时减少相关的健康风险。

市场上有各种蜡烛暖灯，每种都具有独特的功能和设计。 一些流行的选项包括：

Funistree 黑色蜡烛暖灯：这款精致的灯具有温和的热量来融化蜡并释放香味。 它有一个可调节的颈部，可容纳不同尺寸的蜡烛罐。 Habitu 蜡烛暖灯：该灯由加拿大公司制造，有黑色或白色灯罩可供选择。 它有一个可调节的颈部和一个用于自动关闭的可编程定时器。 Liknapho 复古蜡烛暖灯：这款灯具有复古外观和牛奶玻璃灯罩，可容纳高度高达 13 英寸的蜡烛。 它还具有定时器功能，供个性化使用。 Light It Upp 找到蜡烛取暖器灯：这款黄铜灯是一款多功能的个性单品，既可用作强调灯，又可用作蜡烛取暖器。 它的价格较高，但因其设计而受到高度赞扬。 Living With Candella 蜡烛暖灯：这款灯采用哑光灰色简约设计，配有可调节颈部和可编程计时器，由加拿大的一家小企业发货。

购买蜡烛暖灯可以让您享受蜡烛的舒缓氛围和香味，同时最大限度地减少与燃烧蜡烛相关的潜在健康风险。 使用蜡烛暖灯做出更安全的选择并增强您的蜡烛体验。

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定义：

颗粒物：悬浮在空气中的微小颗粒，吸入后可能有害

一氧化碳：一种无色、无味的气体，吸入高浓度时可能有毒

挥发性有机化合物 (VOC)：在室温下容易蒸发到空气中的化学物质，可能会导致健康问题

同行评审研究：在发表之前由该领域专家评估和评审的研究

来源：

加拿大卫生部水和空气质量局（生物学家 Francis Lavoie）

原始文章“蜡烛的更安全替代品：蜡烛暖灯”没有具体的来源 URL。