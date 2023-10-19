更安全的蜡烛替代品：蜡烛暖灯

如果您喜欢蜡烛的氛围和香味，但担心它们可能造成的空气污染，请考虑购买蜡烛暖灯。 与燃烧并向空气中释放污染物的传统蜡烛不同，蜡烛暖灯加热蜡以释放其气味，污染物更少，火灾风险为零。
燃烧蜡烛，无论有香味还是无香味，都会产生颗粒物和一氧化碳，以及挥发性有机化合物 (VOC)。 这些挥发性有机化合物会导致各种健康问题，例如恶心、头晕、疲劳、头痛和呼吸道刺激。 在某些情况下，蜡烛中的细颗粒物甚至可以进入血液并影响心脏。
虽然 2014 年进行的一项研究得出结论，香薰蜡烛在正常情况下不会造成已知的健康风险，但仍然建议限制其使用。 蜡烛暖灯提供了一种更安全的选择，它无需明火即可熔化蜡并释放气味。 尽管蜡烛取暖灯仍然会排放挥发性有机化合物，但与燃烧的蜡烛相比，它们产生的颗粒物和一氧化碳更少。
为了进一步减少潜在的不利影响，建议在使用蜡烛暖灯时打开窗户以改善通风。 通过使用蜡烛暖灯，您可以享受您最喜欢的蜡烛的香味，同时减少相关的健康风险。
市场上有各种蜡烛暖灯，每种都具有独特的功能和设计。 一些流行的选项包括：
- Funistree 黑色蜡烛暖灯：这款精致的灯具有温和的热量来融化蜡并释放香味。 它有一个可调节的颈部，可容纳不同尺寸的蜡烛罐。
- Habitu 蜡烛暖灯：该灯由加拿大公司制造，有黑色或白色灯罩可供选择。 它有一个可调节的颈部和一个用于自动关闭的可编程定时器。
- Liknapho 复古蜡烛暖灯：这款灯具有复古外观和牛奶玻璃灯罩，可容纳高度高达 13 英寸的蜡烛。 它还具有定时器功能，供个性化使用。
- Light It Upp 找到蜡烛取暖器灯：这款黄铜灯是一款多功能的个性单品，既可用作强调灯，又可用作蜡烛取暖器。 它的价格较高，但因其设计而受到高度赞扬。
- Living With Candella 蜡烛暖灯：这款灯采用哑光灰色简约设计，配有可调节颈部和可编程计时器，由加拿大的一家小企业发货。
购买蜡烛暖灯可以让您享受蜡烛的舒缓氛围和香味，同时最大限度地减少与燃烧蜡烛相关的潜在健康风险。 使用蜡烛暖灯做出更安全的选择并增强您的蜡烛体验。
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定义：
- 颗粒物：悬浮在空气中的微小颗粒，吸入后可能有害
- 一氧化碳：一种无色、无味的气体，吸入高浓度时可能有毒
- 挥发性有机化合物 (VOC)：在室温下容易蒸发到空气中的化学物质，可能会导致健康问题
- 同行评审研究：在发表之前由该领域专家评估和评审的研究
来源：
加拿大卫生部水和空气质量局（生物学家 Francis Lavoie）
原始文章“蜡烛的更安全替代品：蜡烛暖灯”没有具体的来源 URL。