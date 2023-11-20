新途径：中国科学家开发机器人AI化学家在火星提取氧气

美国宇航局的毅力号火星车最近成功地从火星大气中的二氧化碳中提取氧气，创造了历史，但中国科学家正在采取不同的方法来应对氧气供应的挑战。 在《自然综合》杂志上发表的一篇开创性论文中，中国科学技术大学的研究人员正在开发一种利用太阳能从火星水中产生氧气的自动化系统。

虽然电解是地球上通过电流从水中提取氧气的常见方法，但火星由于不同的条件而提出了独特的挑战。 中国科学家正在寻求利用催化剂来克服这一障碍。 然而，在火星上寻找合适的催化剂并不是一件容易的事，有超过三百万种潜在的选择。

为了解决这个问题，研究团队开发了一种全自动机器人人工智能系统，能够在无需人工干预的情况下执行整个过程。 该系统利用火星陨石样品作为原料，用于潜在催化剂的分析和合成、优化和测试。 通过利用机器人技术和人工智能，研究人员显着加快了这一过程，而如果使用传统的试错方法，人类预计需要 2,000 年才能完成这一过程。

使用机器人化学进行外星探索并不新鲜。 先前的研究已经证明自主机器人在处理复杂的化学空间方面取得了成功。 在 2020 年的一项著名研究中，研究人员使用移动机器人寻找改进的光催化剂，用于从水中制氢。

在这项概念验证研究中，自动化系统成功地提供了由多种金属组成的特殊催化剂。 该催化剂表现出催化析氧反应的有效性，并且能够在火星典型的表面温度下运行。

自动化材料发现和合成方面的这一突破为未来的火星探索带来了巨大的潜力。 研究人员设想，所建立的协议和系统不仅可以促进氧气的提取，还可以促进用于占领和探索地外行星的化学物质的合成。

常见问题

问：美国宇航局的毅力号火星车是如何从火星提取氧气的？

答：美国宇航局的毅力号火星车通过复杂的过程从火星大气中的二氧化碳中提取了氧气。

问：中国科学家如何应对火星提取氧气的挑战？

答：中国科学家正在开发一种自动化系统，利用太阳能从火星水中生产氧气，利用催化剂来克服火星条件的挑战。

问：为什么在火星上寻找合适的催化剂是一项重大挑战？

答：火星提供了超过三百万种潜在的催化剂选择，由于火星和地球之间的通信延迟，人类手动搜索它们是不切实际的。