关于银河系矮星系命运的新见解

最近的发现挑战了人们长期以来的观念，即银河系周围的矮星系是存在了数十亿年的古老卫星。 利用欧空局盖亚卫星数据进行的一项开创性研究表明，大多数矮星系实际上可能在进入银晕后相对不久就被摧毁。

传统上，人们认为银河系周围的矮星系含有大量的暗物质，使它们免受银河系引力引起的潮汐力的影响。 这一假设是基于对这些矮星系内恒星之间巨大速度差异的观察，归因于暗物质的影响。

然而，最新的盖亚数据描绘了不同的景象。 来自巴黎天文台——PSL、法国国家科学研究中心和波茨坦莱布尼茨天体物理研究所的天文学家对矮星系动力学有了新的认识。 他们建立了轨道能量和进入光晕之间的相关性，使他们能够确定矮星系的相对年龄。 有趣的是，与能量较低的矮星系相比，轨道能量较高的矮星系普遍存在，这表明它们到达的时间较近。

这一发现的意义重大。 最近进入光环的大量矮星系表明它们起源于光环之外。 已知这些附近的矮星系含有大量的中性气体，它们最终在与银晕中存在的热气体碰撞时损失掉。 这种剧烈的相互作用引发了冲击和湍流，从根本上改变了矮星系。

从富含气体、以旋转为主的星系向无气体系统的转变导致其引力加速度和恒星速度之间的不平衡。 因此，矮星系失去平衡，挑战了之前关于其稳定性的假设。 矛盾的是，暗物质的作用变得不确定。 如果矮星系中的暗物质已经很丰富，那么它们就会阻止它们转变为具有随机恒星运动的星系。

这些发现为未来的研究提出了发人深省的问题。 平衡的缺失给估计银河系矮星的动态质量和暗物质含量带来了挑战。 此外，了解不平衡矮星系的普遍性需要探索替代模型并设计观测来辨别各种解释。

常见问题解答：

什么是矮星系？

矮星系是一种小型星系，与银河系等较大星系相比，其恒星、气体和尘埃较少。 它们通常出现在较大星系附近。

什么是暗物质？

暗物质是一种假设的物质形式，不与光或其他形式的电磁辐射相互作用。 根据其对可见物质的引力效应推断其存在。 暗物质被认为占宇宙总质量的很大一部分。

暗物质的存在如何影响矮星系？

传统上，暗物质被认为在稳定矮星系、保护它们免受较大星系引起的潮汐力方面发挥着至关重要的作用。 然而，不平衡矮星系的发现挑战了这一假设，并提出了有关暗物质与这些系统动力学之间关系的问题。