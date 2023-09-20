科学家发现驱动根毛生长的基因

华盛顿州立大学的研究人员发现了一种名为“BUZZ”的基因，该基因在植物根毛的生长中起着至关重要的作用。 根毛的发育与其他植物细胞类型不同，对于营养吸收和水分吸收非常重要。 该研究还表明，该基因可能与植物如何定位和利用硝酸盐有关，硝酸盐是植物生长的重要氮源。

根毛的发育分为两个阶段：细胞命运决定和生长。 表皮细胞可以成为典型的表皮细胞或分化为根毛细胞。 在发育过程中，典型的薄壁表皮细胞上会形成一个凸起，随后延伸到尖端生长。 一旦尖端生长达到稳定的速度，表皮细胞的其余部分就会停止生长。

研究人员发现，BUZZ 基因根据周围土壤中硝酸盐的浓度来调节根的生长速度和侧根的萌发。 他们发现该基因的表达水平较低，并且以前从未被记录过，因此很难找到。 然而，了解植物如何控制硝酸盐吸收和信号传导对于提高农业氮利用效率和整个氮循环至关重要。

BUZZ 基因对硝酸盐、尿素和氨作出反应，使根部能够定位土壤中的氮。 即使硝酸盐供应充足，该基因的丢失也会导致觅食根表型。 这种敏感且严格调控的反应表明 BUZZ 基因在植物有效发现和利用硝酸盐的能力中的重要性。

鉴定二穗短柄草等模式草种中的基因可能对小麦、水稻、玉米和大麦等农产品产生重大影响。 这些作物对全球粮食生产至关重要，提高它们获取和使用硝酸盐的能力可能会产生重大影响。

随着BUZZ基因及其在根毛生长和养分吸收中的作用的发现，科学家们现在正在探索植物如何利用该基因来调节硝酸盐和根系发育。 这些发现为植物生长的机制提供了宝贵的见解，并具有改善农业实践和可持续性的潜力。

杂志参考：

Thiel A. Lehman、Miguel A. Rosas、Rhoda AT Brew-Appiah 等人。 BUZZ：二穗短柄草中启动后根毛生长的必需基因和根结构的调节剂。 新植物学家。 DOI：10.1111/nph.19079

来源：

– 华盛顿州立大学研究人员发现了促进根毛生长和养分吸收的植物基因（WSU Insider）

– Lehman, TA、Rosas, MA、Brew-Appiah, RAT 等。 BUZZ：二穗短柄草中启动后根毛生长的必需基因和根结构的调节剂。 新植物学家。