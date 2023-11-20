与普遍的看法相反，物理学家出身的美食作家乔治·维基尼斯（George Vekinis）建议，煎牛排前切勿在牛排上加盐。 他认为盐的渗透能力会从肉中吸收过多的水分，导致质地坚硬且难以食用。 维基尼斯还建议不要直接从冰箱里拿出牛排来烹饪，主张在煎炸前先用微波炉加热牛排。

根据 Vekinis 的说法，烹饪牛排的最佳方法是用微波炉加热一到两分钟，具体取决于牛排的厚度，然后用高温快速煎炸。 目的是在保证内部温度至少达到55-60摄氏度的同时，实现表面轻微反应。 这种方法可以让牛排保留其多汁和风味。

Vekinis 强调，五分熟是牛排的理想熟度。 这会导致中心略带红色，外部被烤熟。 虽然他承认，即使使用不粘锅，在锅中添加少量油也是个人喜好，但他并不提倡使用盐作为调味料。

这些非传统的观点对戈登·拉姆齐和杰米·奥利弗等许多名厨的建议提出了挑战，他们提倡在烹饪前大量用盐调味牛排。 维基尼斯的观点为烹饪牛排的科学提供了新的视角，他的见解在他最近出版的《厨房里的物理学》一书中有详细介绍，该书深入研究了各种食物现象背后的科学原理。

常见问题

煎牛排前应该加盐调味吗？

物理学家兼美食作家乔治·维基尼斯 (George Vekinis) 表示，煎牛排前最好不要加盐。 他认为盐会从肉中提取过多的水分，导致肉质坚硬且难以食用。

为什么煎牛排前要用微波炉加热？

维基尼斯建议在煎炸前用微波炉加热牛排一到两分钟。 这一预微波步骤可确保牛排烹饪更均匀，并有助于保留多汁和风味。

牛排的理想熟度是多少？

根据 Vekinis 的说法，五分熟是牛排的理想熟度。 这意味着牛排的中心应略带红色，而外部则已烤焦并煮熟。

为什么名厨推荐牛排加盐调味？

戈登·拉姆齐 (Gordon Ramsay) 和杰米·奥利弗 (Jamie Oliver) 等名厨经常建议在烹饪前用盐给牛排调味，以增强风味。 然而，维基尼斯的观点挑战了这一规范，认为盐会损害肉的质地。

什么书探讨了烹饪背后的科学？

维基尼斯对烹饪牛排和各种食物现象的见解在他的书《厨房里的物理》中有详细介绍。 本书对烹饪原理和技术进行了科学解释。