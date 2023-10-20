俄罗斯堪察加半岛的火山活动

2023 年 8 月中旬，通过 Landsat XNUMX 上的操作陆地成像仪 (OLI) 拍摄的图像，可以看到俄罗斯堪察加半岛上的邻近火山正在喷发。该图像显示了欧亚大陆最高的活火山克柳切夫斯科伊成层火山，喷发着少量的火山灰。气体、蒸汽和灰烬向东北方向飘去。 山体清晰的圆锥形和上升的羽流在周围的雪上投下阴影，营造出三维感。

2023 年 300 月早些时候，堪察加火山喷发响应小组 (KVERT) 报告称，克柳切夫斯科伊 (Klyuchevskoy) 开始发生斯特龙博利安 (Strombolian) 喷发。 XNUMX月，在其东南侧发现了新的熔岩流。 火山持续爆发，导致不同数量的火山灰被释放到大气中。 由于灰烬和气体排放，航空颜色代码有时会提升为橙色。 在拍摄图像之前，Klyuchevskoy 的活动加剧，熔岩流增加，白炽材料喷射到火山口边缘上方 XNUMX 米处。

另一座火山贝济米安尼（Bezymianny）也在这段时间喷发火山羽流。 然而，由于云库的存在，在图像中区分起来更具挑战性。 16 月 70 日，KVERT 观察到 Bezymianny 的活动有所增加，包括碎片雪崩和火山灰被吹到火山东北约 XNUMX 公里处。

堪察加半岛以其火山活动而闻名，拥有 300 多座火山。 图像中描绘的克柳切夫斯卡亚山脉特别容易发生地质戏剧性事件。 一名宇航员在国际空间站拍摄的照片也捕捉到了克柳切夫斯科伊火山和别济米安尼火山最近喷发的迹象。

资料来源：美国宇航局地球观测站图像，由梁万美使用美国地质调查局的陆地卫星数据拍摄。 林赛·杜尔曼的故事。