科学家在天王星和海王星中发现了未知的水相

最近一项使用高功率激光的研究揭示了冰巨星天王星和海王星中存在一种以前未知的水相，称为冰 XIX。 这些气态巨行星含有大量的水，其极端压力比地球大气层大2万倍，温度与太阳表面相当。

第十九冰的发现为了解这些行星的结构和组成提供了重要的见解。 在天王星和海王星中观察到的复杂磁场被认为是在这些极端条件下由水冰的超离子态产生的。 然而，由于涉及极端压力和温度，研究冰结构一直具有挑战性。

科学家们使用直线加速器相干光源（一种超快 X 射线自由电子激光器）的极端条件物质仪器进行了研究。 通过重现天王星和海王星内部的极端条件，他们能够观察到第十九冰的形成。 这种新颖的高压冰相具有体心立方晶格结构，在 200 GPa（2 万个大气压）和 5,000 K（8,500 华氏度）下形成。

这一发现的重要意义之一是，Ice XIX 的 BCC 结构可以提高冰巨星深处的电导率。 这一发现表明这些行星的内部可能比之前想象的更导电，这可能解释了航海家二号航天器测量到的多极磁场。

总的来说，这项研究揭示了极端条件下水的独特性质，并为了解太阳系神秘的冰巨星提供了宝贵的见解。

杂志参考：

Gleason, A. 等人，水在冰巨星内部条件下的动态压缩。 科学报告 12, 715 (2022)。 DOI：10.1038/s41598-021-04687-6

来源： 科学报告，DOI：10.1038/s41598-021-04687-6