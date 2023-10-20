研究人员开发出改变量子材料中电子流的电学方法

宾夕法尼亚州立大学的一组研究人员通过开发一种新的电学方法来改变电子流的方向，在量子材料方面取得了重大突破。 他们的方法已在表现出量子反常霍尔（QAH）效应的材料中得到证实，可能对下一代电子设备和量子计算机的开发产生影响。

QAH 效应特别有前景，因为它允许电子沿着材料边缘流动而不会造成任何能量损失。 这种无耗散流动，也称为手性边缘电流，消除了反向散射，并拥有量化霍尔电阻和零纵向电阻。

在这项研究中，研究人员设计了一种具有优化电子流特定特性的 QAH 绝缘体。 他们向绝缘体施加 5 毫秒的电流脉冲，引起材料内部磁性的变化，从而改变电子流的方向。 这种改变方向的能力对于最大化量子技术中的信息传输、存储和检索至关重要。

以前改变电子流方向的方法依赖于外部磁铁，但这种方法对于智能手机等小型电子设备来说并不理想。 研究人员发现了一种方便的电子方法，不需要笨重的磁铁。 通过增加施加电流的密度和缩小QAH绝缘体器件的宽度，他们实现了非常高的电流密度，有效地切换磁化方向和电子传输方向。

研究人员将量子材料中从磁控制到电控制的这种变化与传统记忆存储从旧的基于磁的方法到更新的电子方法的转变进行了比较。 他们还提供了对其方法的理论解释和支持他们的发现的实践证据。

该团队目前正在研究如何在电子前进时暂停电子，以便有效地打开和关闭系统。 他们还在研究在较高温度下证明 QAH 效应的方法。

这项研究为开发更先进的电子设备和实现量子计算的潜力带来了希望。

资料来源：袁文、周立军、杨凯等。 量子反常霍尔绝缘体中边缘电流手性的电切换。 纳特。 马特。 （2023）。 DOI：10.1038/s41563-023-01694-y