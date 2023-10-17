新的人工智能工具可自动检测超新星并对其进行分类

一种名为“明亮瞬态调查机器人”(BTSbot) 的全新全自动人工智能 (AI) 工具已成功检测、识别和分类第一颗超新星。 BTSbot 由西北大学领导的国际合作开发，有潜力通过消除人为错误来显着加快超新星的分析和分类过程。

目前的做法是人类与机器人系统一起工作来探测和分析超新星。 BTSbot 团队估计，在过去六年中，人类花费了大约 2,200 个小时对超新星候选者进行目视检查和分类。 通过自动化该过程，BTSbot 为研究人员腾出了宝贵的时间来专注于其他任务并加快发现的步伐。

BTSbot系统的机器人和人工智能算法观察、识别并与另一台望远镜通信，确认超新星的发现，标志着一个重要的里程碑。 下一步是完善模型，使机器人能够隔离恒星爆炸的特定子类型。 将人类从循环中移除可以让研究团队有更多的时间来分析他们的观察结果并提出新的假设。

为了开发人工智能工具，该团队使用来自近 1.4 个来源的超过 16,000 万张历史图像（包括已确认的超新星和其他天文现象）来训练机器学习算法。 然后，BTSbot 使用最近发现的一颗超新星候选进行了测试，并成功识别和验证了该候选超新星。 一旦候选者被确定为 Ia 型超新星，自动化系统就会与天文学界分享这一发现。

这一自动检测和分类超新星的突破有可能通过迅速加快发现和分析的步伐而彻底改变天文学领域。 通过利用人工智能技术，研究人员可以专注于解释数据并开发有关这些宇宙爆炸起源的新理论。

资料来源：西北大学

定义：

超新星：超新星是在大质量恒星生命周期结束时发生的强烈爆炸，导致释放大量能量。

自动化：使用机器或软件在没有人工干预的情况下执行任务。

机器学习：人工智能的一个子集，使系统能够从数据中学习并提高其性能，而无需显式编程。