出生于迈阿密的宇航员弗兰克·卢比奥将成为历史上太空旅行时间最长的美国宇航员，从而达到一个重要的里程碑。 卢比奥于 2019 年从 NASA 宇航员计划毕业，于 21 年 2022 月 371 日踏上了他的第一次太空之旅。截至周四，他将在太空度过令人惊叹的 355 天，超过了马克·范德·黑 (Mark Vande Hei) 保持的 XNUMX 天的先前纪录。 卢比奥的探险充满了挑战和回报，充满了激动人心的时刻和伟大的职业成就。

在国际空间站的采访中，卢比奥对代表他的办公室和团队执行这一具有里程碑意义的任务表示感谢。 他承认这段旅程的艰辛，但也强调了这段旅程给他带来的成就感和荣誉。 卢比奥最初的预期是执行为期六个月的任务，但由于他所乘坐的航天器冷却剂泄漏，正常返回地球变得不可能。 因此，俄罗斯航天局派出了一艘无人驾驶飞船来接回卢比奥和与他共享空间站的两名宇航员。

在整个任务过程中，卢比奥使用了各种应对机制，包括保持积极态度、与家乡亲人保持联系以及依靠团队的支持。 尽管面临挑战，卢比奥相信，一旦你致力于一项使命并接受两年的紧张培训，一种责任感就会油然而生。

在成为宇航员之前，卢比奥曾在美国陆军担任中校，并获得了作为战斗士兵和飞行员的宝贵经验。 此外，他还拥有医学博士学位，并获得家庭医生和飞行外科医生认证。

展望返回地球，卢比奥承认他的身体需要时间来重新适应重力。 他可能需要两到六个月的时间才能恢复正常的活动能力并舒适地承受体重。

卢比奥回国后最令人期待的时刻就是与家人团聚，享受后院的宁静，品尝新鲜的沙拉。 他非凡的旅程激励了未来的太空旅行者，并凸显了宇航员为科学和探索进步所做出的奉献和牺牲。

来源：

–美国宇航局

- 美国国家公共电台