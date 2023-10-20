科学家在火星上发现潜在的泥湖

科学家们发现了他们认为火星上曾经有一个泥湖的证据，这可以为寻找火星上过去生命的迹象提供宝贵的线索。 这项研究的重点是 Hydraotes Chaos，这是火星上的一个混乱地形区域，由山脉、陨石坑和山谷组成。 研究人员分析了美国宇航局火星勘测轨道飞行器拍摄的图像，发现了 Hydraotes Chaos 内的一个平坦区域，显示出沉积物和泥浆从地表以下冒泡的迹象。

研究表明，大约 3.4 亿年前，Hydraotes Chaos 的一个含水层系统崩溃，导致大规模洪水，在地表沉积了大量沉积物。 如果仔细检查，这种沉积物可能含有火星上过去生命的生物特征。 研究人员认为，泥湖中的沉积物形成于大约 1.1 亿年前，远在火星地下水消失、火星变得不适宜居住之后。

未来，科学家希望进一步调查这个古老的泥湖，以确定火星何时可能适合居住并可能存在生命。 美国宇航局艾姆斯研究中心正在开发一种名为 EXCALIBR（风化层中脂质生物标记物化学分析提取器）的仪器，可用于测试岩石中的生物标记物，特别是脂质。 美国国家航空航天局 (NASA) 未来在月球或火星任务中考虑使用 EXCALIBR，Hydraotes Chaos 是该仪器的潜在着陆点。

这项研究为火星曾经孕育生命的可能性提供了新的线索，并强调了进一步探索和分析火星地形的重要性。 它为未来探索火星之谜和过去生命潜在迹象的任务提供了令人兴奋的前景。

来源：自然科学报告