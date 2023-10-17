新的人工智能系统可以检测和分类超新星

西北大学和其他机构的研究人员开发了一种新的人工智能系统，称为 Bright Transient Survey Bot (BTSbot)。 该人工智能系统能够自动检测和分类超新星，这是最迷人的天文现象之一。

传统上，寻找超新星是一项劳动密集型任务，需要手动搜索庞大的数据库。 在过去的六年里，人类花费了 2,000 多个小时检查专门的超新星猎人收集的数据。 这个耗时的过程可以得到更有效的利用。

BTSbot 旨在爬行海量数据库并识别代表超新星的亮点。 它能够实时分析兹威基瞬态设施（ZTF）和其他超新星探测器收集的数据。

当 BTSbot 检测到潜在的超新星时，它会寻求确认其存在，并借助自动化程序（例如帕洛马天文台的 SED Machine 机器人望远镜）收集更多数据。 然后收集到的数据被传递到另一个名为 SNIascore 的程序，该程序专门根据光谱分析确定超新星的类型。

BTSbot、SED Machine 和 SNIascore 之间的合作成功确定了一颗名为 SN2023tyk 的超新星是 Ia 型超新星。 当二元伙伴完全爆炸时，就会发生这种类型。 研究人员对 BTSbot 工作的准确性和速度感到满意。

尽管自动化人工智能辅助天文学仍处于早期阶段，但其潜在影响是有希望的。 能够为参与超新星研究的学生和教授节省大量时间是一个值得追求的目标。 随着 BTSbot 越来越融入天文学界，人们对它通过增加数据输入可能发现的发现抱有很大的期待。

来源：

–西北大学

– UT

– UT