创新突破：可编程光纤为纺织品开辟了新的可能性

麻省理工学院 FibeRobo 团队的突破性开发推出了一种可编程纤维，可以彻底改变纺织行业。 这种纤维被称为热驱动液晶弹性体（LCE）纤维，有潜力与嵌入纺织品中的形状变化界面实现无声且响应灵敏的相互作用。

与之前的变形光纤不同，FibeRobo 不需要嵌入传感器或复杂的组件。 相反，它会随着温度的升高而收缩，并在温度降低时自行反转。 这种独特的功能可以通过将纤维与导电线耦合来实现，从而可以通过施加电流对纺织品的形状进行数字控制。

FibeRobo 的开发解决了当前变形纤维的局限性，这些局限性主要局限于实验设置。 例如，现有纤维可能仅在几次动作后就停止工作，收缩能力有限，并且缺乏自我逆转的能力。 其他替代方案，例如气动设备，需要使用空气压缩机。

麻省理工学院的研究人员使用了一种液晶弹性体，它由像液体一样流动但堆叠成周期性晶体排列的分子组成。 通过将这些晶体结构整合到弹性网络中，他们能够制造出一种纤维，该纤维在加热时会收缩，在冷却时会拉伸回原来的长度。

至关重要的是，研究人员能够通过精心设计的化学物质组合来精确控制纤维的特性，例如厚度和驱动温度。 这种突破性的制备方法可以生产适用于可穿戴织物且对人体皮肤安全的LCE纤维，这是以前的LCE纤维无法实现的里程碑。

为了克服制造挑战，该团队开发了一种使用 3D 打印和激光切割零件以及基本电子设备的机器。 该过程包括加热 LCE 树脂，通过喷嘴挤出，用紫外线固化，涂上油，最后利用粉末以促进其集成到纺织制造机械中。 值得注意的是，整个过程只需要一天的时间，并产生大约一公里的可用纤维。

FibeRobo 不仅展示了在纺织行业广泛应用的潜力，而且在经济实惠方面也具有优势。 这种纤维的生产成本可以低至每米 20 美分，比市售的变形纤维便宜约 60 倍。

这项突破性的技术已经通过为一只名叫教授的狗制作压缩夹克而展示了其潜力。 通过接收智能手机的蓝牙信号，夹克能够“拥抱”狗，提供舒适感并缓解分离焦虑。

FibeRobo 的影响超出了纺织品范围，研究人员设想其在从机器人到医疗保健等各个其他领域的应用。 凭借其静音和响应灵敏的特性，这种可编程光纤开启了新的可能性领域，改变了我们与日常物体互动的方式。

常见问题解答：

问：FibeRobo 是什么？

答：FibeRobo 是由麻省理工学院的一个跨学科团队开发的可编程光纤，它会随着温度的升高而收缩，并在温度降低时自动反转。

问：FibeRobo 与之前的变形纤维有何不同？

答：FibeRobo 不需要嵌入式传感器或复杂的组件。 它可以使用导电线进行电动驱动，从而对纺织品的形状进行数字控制。

问：FibeRobo 与现有替代品相比有哪些优势？

答：FibeRobo 通过提供显着的收缩能力、自逆转性和静音操作来解决当前变形纤维的局限性。 而且价格也比较实惠，每米只需20美分。

问：FibeRobo 的潜在应用有哪些？

答：FibeRobo 对纺织、机器人、医疗保健等领域都有影响。 它可用于创建交互式和自适应对象，从而改善各个领域的用户体验。