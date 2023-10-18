谷神星：揭开其有机化学物质的神秘面纱

谷神星是主小行星带中最大的天体，以其有趣的特征和复杂的有机化学物质继续让科学家们感到困惑。 美国宇航局的黎明任务研究了谷神星及其较小的对应灶神星，取得了非凡的发现，暗示了这颗矮行星的起源及其潜在的宜居性。

与灶神星不同，谷神星表现出低温火山活动，表明存在水和水合矿物质。 该任务还在谷神星上检测到了由氢和碳原子组成的复杂有机物，这增加了冰冷世界上维持生命条件的可能性。

美国地质学会 GSA Connects 2023 会议上提出的最新研究重点是谷神星有机化学品的起源。 有两种相互竞争的理论：化学物质要么就地形成，要么通过影响传递/改变。 了解这些有机物的真正起源可以帮助我们深入了解谷神星的历史及其潜在的宜居性。

为了调查这一点，行星科学家泰里克·戴利（Terik Daly）和他的同事使用美国宇航局的艾姆斯垂直炮靶场模拟谷神星上的条件进行了撞击实验。 他们发现有机物比最初报道的更为广泛，而且它们似乎能够抵御类似谷神星条件的影响。

该研究还利用了黎明号相机和成像光谱仪的数据，将它们结合起来，以更好地了解谷神星的有机化学物质。 通过将光谱仪的成分信息推断到相机更高的空间分辨率，研究人员能够绘制出谷神星上潜在的富含有机物的区域，该区域显示出与较旧的撞击单元和其他表明水的矿物质的相关性。

虽然谷神星有机物的确切起源仍不确定，但这些发现提供了强有力的证据，证明它们是在谷神星本身形成的。 确定这些有机化学物质的来源可以进一步解开谷神星的历史之谜及其作为宜居世界的潜力。

来源：

– 埃文·高夫 (Evan Gough) 的原创文章，《今日宇宙》。