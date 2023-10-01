令人震惊的图像揭示了“银河洋葱”和引力透镜现象

暗能量相机拍摄到的一张迷人的新图像揭示了“银河洋葱”的惊人景象，这是一个多层的贝壳星系，延伸的距离令人惊叹，达到 150,000 光年。 这个令人印象深刻的星系被称为 NGC 3923，其大小大约是我们银河系的两倍。

使这张图像更加引人注目的是附近一个拥有巨大质量的星系团的存在。 这个巨大的星团需要强大的引力来弯曲时空。 因此，从位于星团后面的星系发出的光就像穿过放大镜一样被变换。 这种现象称为引力透镜效应。

暗能量相机最初是为暗能量巡天而设计的，该项目旨在观测众多星系。 这台地面仪器位于智利的维克托·M·布兰科 4 米望远镜中，此后已被用于各种其他观测，包括矮星系和合并星系的成像。

该图像的主要焦点是宏伟的贝壳星系，这是一种独特的椭圆星系，其中恒星排列成贝壳状结构，而不是均匀分布。 虽然像银河系这样的螺旋星系缺乏这种特殊的排列，但据估计大约十分之一的椭圆星系表现出这种特征。 科学家认为，这种结构特征是两个星系合并的结果，较大的星系吸收了较小的星系。

NOIRLab 解释了壳星系的非凡性质：在合并过程中，较大星系的引力场逐渐将恒星从较小星系的盘上分离。 然后这些恒星融入到较大星系的外晕中，形成称为贝壳的同心带。 类似地，这可以想象为在一碗面糊中添加一滴食用色素，并观察缓慢搅拌时出现的螺旋图案。

该图像的另一个令人着迷的方面位于顶部中心，其中一个名为 PLCK G287.0+32.9 的巨大星系团扭曲了时空，导致来自遥远星系的光线被拉伸。 为了充分欣赏该图像的复杂性，NOIRLab 网站上提供了高分辨率、可缩放的版本。

总之，这张令人惊叹的图像让我们得以一睹宇宙的非凡之美和神秘，揭开贝壳星系的秘密和迷人的引力透镜现象。

来源：

– 原始来源：NOIRLab

– 图片：DESI Legacy Imaging Surveys/LBNL/DOE & KPNO/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA 图像处理：TA Rector（阿拉斯加大学安克雷奇分校/NSF 的 NOIRLab）、M. Zamani（NSF 的 NOIRLab）、R. Colombari（NSF 的 NOIRLab） ), & D. de Martin（NSF 的 NOIRLab）