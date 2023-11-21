新发现：古代星系中发现的金属挑战天体物理学对宇宙的理解

天体物理学家做出了一项突破性的发现，挑战了我们目前对宇宙的理解。 研究人员利用詹姆斯·韦伯太空望远镜 (JWST)，在宇宙大爆炸仅 350 亿年后的星系中发现了数量惊人的金属。 这一发现对我们对早期宇宙和金属起源的了解具有重要意义。

大爆炸后不久，宇宙主要由氢、氦以及微量的锂和铍组成。 这些元素被认为是元素周期表上的前四种元素。 比氢和氦重的元素，在天文学中被称为金属，对于岩石行星的形成和生命的发展至关重要。 金属的产生主要发生在恒星内部，这使它们成为我们理解宇宙演化的基本组成部分。

对古代星系的研究是 JWST 的主要任务之一。 通过 JWST 高级深河外巡天 (JADES)，科学家们已经能够观测早期星系，揭示其金属丰度。 在最近一篇题为“JADES：富含气体的星系中大爆炸后碳富集 350 Myr”的论文中，研究人员报告了在检查靠近银河系的星系时发现了碳、氧和氖，这些在天文学中都被认为是金属。宇宙黎明。

这些发现直接与关于无金属族III星（宇宙中形成的第一批恒星）的现有理论相矛盾。 在这个古老星系中检测到的碳和其他金属表明，第三族恒星并非完全不含金属，这与之前的假设相反。 这一发现挑战了长期以来的信念，并为理解早期宇宙开辟了新的可能性。

然而，研究人员警告说，必须考虑其他解释。 检测到的发射可能来自星系内的其他来源，例如超大质量黑洞或 AGB 恒星。 需要进一步调查以确定检测到的金属的确切来源，并确定它们对我们理解宇宙演化的重要性。

这一突破凸显了 JWST 的力量及其突破观测界限的能力。 通过研究古代星系及其化学成分，我们对宇宙的起源以及导致恒星、星系以及最终我们所知的生命形成的过程获得了宝贵的见解。

常见问题解答

问：天文学中的金属是什么？

答：在天文学中，金属是指所有比氢和氦重的元素。

问：金属是如何形成的？

答：金属主要是通过核聚变和超新星爆炸等过程在恒星内部产生的。

问：为什么金属对于岩石行星和生命的形成很重要？

答：金属在地球等固体岩石行星的形成过程中发挥着至关重要的作用。 它们还有助于提供生命发育所需的化学成分。

问：什么是第三星族恒星？

答：第三族恒星是宇宙中最早形成的恒星。 据信它们体积巨大且不含金属。

来源：

1. [NASA – JWST](https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/index.html)

2. [JADES：富含气体的星系大爆炸后碳富集 350 Myr](https://arxiv.org/abs/2302.00023)