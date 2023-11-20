僵尸星发出生命信号：奇怪现象揭晓

科学家们取得了突破性的发现，因为他们观察到一颗遥远的恒星似乎从死里复活，以高能耀斑的形式发出“生命的迹象”。 这一非同寻常的事件标志着首次观察到这种现象，并提出了关于恒星尸体性质的有趣问题。

2022 年 100 月，科学家扫描了从加利福尼亚州一个设施收集的数据时，首次发现了这颗僵尸恒星的惊人复活。 XNUMX 月晚些时候，研究人员注意到这颗恒星发出强烈的亮度爆发，类似于爆炸，但很快就消失了。 令人惊讶的是，耀斑持续了几个月，甚至在 XNUMX 天后仍以与恒星最初爆炸相同的强度发光。

科学家们现在相信，这些神秘而极端的爆炸源自恒星本身的残骸。 恒星死亡后，会留下黑洞或中子星，并继续表现出活动性。 人们认为所目睹的强大耀斑是从这些恒星尸体中发出的。

这一发现的重要性怎么强调都不为过。 天文学助理教授 Anna YQ Ho 解释说：“这解决了多年来关于此类爆炸的动力的争论，并揭示了一种研究恒星尸体活动的异常直接的方法。” 这些耀斑的独特性质挑战了传统的解释，让研究人员对这种以前未曾见过的天文学现象感到敬畏。

为了确保研究结果的有效性，科学家们彻底检查了数据，并获得了 70 多名合著者和 15 台望远镜的支持。 据观察，这颗恒星的脉动行为在 14 天内至少重复了 120 次，这表明可能发生过更多的情况。

这项突破性研究已记录在著名科学杂志《自然》上新发表的题为“超新星发光的分钟持续时间光学耀斑”的论文中。 尽管取得了这一重大进展，科学家们仍在努力理解驱动死亡恒星继续以如此非凡的方式表现的潜在过程。

对僵尸恒星行为的进一步了解有望解开宇宙之谜，并揭示恒星演化的复杂运作机制。 对这些新形成的尸体的研究可能会提供有关它们的特性和它们所表现出的非凡现象的宝贵信息。

常见问题解答

什么是僵尸明星？

僵尸恒星是指已经死亡但继续表现出活动迹象的恒星，例如发出耀斑。

是什么导致了僵尸恒星中观察到的明亮耀斑？

科学家认为，这些明亮的耀斑源自恒星本身的尸体，它可能以黑洞或中子星的形式存在。

这个发现有什么意义？

这一发现解决了多年来关于僵尸恒星中观察到的爆炸活动本质的科学争论，并为研究恒星尸体的行为提供了独特的机会。

科学家如何证实他们的发现的有效性？

科学家们仔细分析了数据，并与众多专家合作，使用多台望远镜来确认耀斑的发生和重复性。

研究僵尸星的下一步是什么？

科学家们正在继续研究，以了解驱动死亡恒星异常行为的潜在机制以及它们发射如此强烈的耀斑的能力。