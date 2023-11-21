新分析揭示了与月球相撞的物体上的额外神秘有效载荷

天文学家 Tanner Campbell、Adam Battle、Bill Gray 及其团队最近进行的一项研究为 4 年 2022 月 XNUMX 日与月球相撞的神秘物体提供了新的线索。与最初的理论相反，该物体并不是单个碎片。撞击时破裂。 相反，它可能携带着未公开的额外有效载荷。

该天体的旅程首次开始于 2015 年 2015 月，当时它被卡特琳娜巡天系统发现。 最初被认为是一颗近地小行星，进一步观察发现它是太空垃圾。 后来确定该物体曾于 9 年 XNUMX 月飞越月球，天文学家怀疑它可能是 NASA 为深空气候观测任务发射的猎鹰 XNUMX 号火箭主体。

然而，随着通过地球飞越收集到更多数据，该物体的轨迹和时间线显然与 5 年 1 月中国嫦娥 2014-T3 登月任务一致。令人惊讶的是，中国外交部否认了这一说法。该物体来自他们的任务。 尽管如此，坎贝尔等人最近发表的论文证实，该物体确实是嫦娥五号T5任务的长征三号丙运载火箭本体。

月球上的碰撞产生了一个奇怪的双陨石坑，这违背了人们对废火箭级的预期。 这导致专家得出结论，火箭主体一定有额外的有效载荷。 月球勘测轨道飞行器相机首席研究员马克·罗宾逊强调了双陨石坑的独特性质，并将其与其他火箭体的单陨石坑撞击进行了比较。

尽管中国官员否认参与其中，但美国国防部太空司令部确认，相关火箭并未像声称的那样脱离轨道。 空间碎片及其有效载荷缺乏透明度，凸显了航天机构和发射提供商改进跟踪程序的必要性。 此类措施将防止太空中不明物体的混乱和潜在危险。 更多地披露船上有效载荷的数量和性质可以解决这些问题，并确保未来更安全的太空探索和旅行。

常见问题解答

问：与月球相撞的物体是什么？



答：天文学家已确定该物体是中国嫦娥五号T3探月任务的长征三号丙运载火箭本体。

问：该物体是否携带额外的有效载荷？



答：是的，最近的研究表明该物体携带着未公开的额外有效载荷，这解释了撞击时形成的奇特的双陨石坑。

问：为什么该物体的身份存在混乱？



答：中国外交部最初否认该物体来自他们的任务，这导致了不确定性和猜测。 然而，随后的分析和数据证实了其起源。

问：这个事件的影响是什么？



答：这一事件凸显了航天机构和发射公司制定更好的跟踪程序的重要性，以避免混乱并确保太空探索的安全。 它还强调需要提高披露船上有效载荷的数量和性质的透明度。