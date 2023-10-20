触觉感受器神经元中蛋白质凝聚物的机制

触摸对于我们的身体、情感和社交福祉起着至关重要的作用。 它对于感觉统合、情感表达和认知发展至关重要。 感知触摸的能力使我们能够与他人建立联系并了解周围的世界。 但我们体内的细胞到底是如何感知和传递机械力的呢？

ICFO 和 IRB 巴塞罗那的研究人员最近在《自然细胞生物学》上发表的一项研究揭示了触觉受体神经元中蛋白质凝聚物从液态转变为固态的机制。 蛋白质缩合物是在多种生理和病理过程中发挥作用的生物分子复合物。

研究人员重点研究了一种名为 MEC-2 的蛋白质，它负责膜力学和离子通道活动。 他们发现 MEC-2 在触觉感受器神经元中形成凝聚物。 通过荧光成像和分子显微镜技术，研究人员观察到两种不同的 MEC-2 群体：细胞体附近有助于运输的液体池，以及远端神经突中的固体状成熟群体，在触摸过程中维持机械力。

进一步的实验揭示了缩合过程背后的分子机制以及缩合物的机械性能如何随时间变化。 研究人员还发现，另一种名为 UNC-89 的蛋白质可促进 MEC-2 凝聚物的刚性成熟，从而导致其生物学功能发生变化。

这些发现提供了对蛋白质凝聚物在机械转导中的作用的深入了解，其中细胞将机械刺激转化为电化学活动。 从流体到固态的转变改变了冷凝物的功能，使它们能够促进机械感觉过程中机械信号的整合和转换。

了解蛋白质凝聚物的功能对于创新疗法和疗法的开发具有重大意义。 它可能有助于识别与健康和疾病的刚性转变相关的分子细节，并提供对神经系统疾病的见解。

来源：《自然细胞生物学》（未提供 URL）

定义：

– 蛋白质凝聚物：在细胞中形成液体状结构的生物分子复合物。

– 机械转导：细胞将机械刺激转化为电化学活动的过程。

– 刚性成熟：冷凝物从液态到固态的转变。

– 机械感觉：细胞对机械力的感知。