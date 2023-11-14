研究人员开发了无损伤机器人物体传输的创新技术

日本筑波 - 14 年 2023 月 XNUMX 日 - 来自韩国庆北国立大学和东亚大学的研究团队设计了一种受壁虎启发的突破性技术，使机器人设备能够在不造成任何损坏的情况下转移和释放精致的物体。 研究人员的工作发表在著名的《先进材料科学与技术》杂志上，在机器人领域具有巨大的应用潜力。

壁虎拥有令人难以置信的攀附墙壁和在天花板上行走的能力，这要归功于它们脚上的细小毛发，称为微刚毛。 这些毛发长约 100 微米，直径约 5 微米，分成许多分支，末端形成扁平的三角形垫（称为抹刀）。 这些抹刀与表面相互作用，产生称为范德华力的微弱吸引力，有效地将壁虎固定在适当的位置。

受到这种粘合机制的启发，研究人员此前开发了一种用于机器人应用的类似蘑菇形结构的干粘合剂。 然而，将粘合剂从玻璃等脆弱材料上剥离而不造成损坏一直是一个持续的挑战。 为了解决这个问题，该团队引入了一种由软硅橡胶制成的真空驱动装置，并结合了一种涉及扭转和提升运动的新分离方法。 这种创新方法成功地去除了玻璃表面的干粘合剂，最大限度地降低了损坏的风险。

通过实施这项技术，研究人员将分离粘合剂所需的力减少了十倍，从而可以在不损害其完整性的情况下处理易碎材料。 他们使用配备传输系统的机械臂进行了测试，证明其能够从倾斜表面拾取精致的玻璃盘，将其移动到不同的位置，然后轻轻地将其放下而不会造成任何损坏。

该团队预计各个行业都会对此产生浓厚的兴趣，特别是那些寻求机器人组件临时附着和移动的行业。 该研究的作者之一 Sung Ho Lee 强调，他们致力于通过将该技术应用于现实世界的工业应用并开发更先进的模型来缩小研究与工业之间的差距。

常见问题解答

问：壁虎的粘附机制是如何工作的？

答：壁虎的脚上有微小的毛发，称为微刚毛，这些毛发分为分支，末端为扁平的三角形垫，称为铲状毛。 这些抹刀产生微弱的吸引力，称为范德华力，使壁虎能够粘附在表面上。

问：机器人技术中现有的干粘合剂面临哪些挑战？

答：以前用于机器人技术的干粘合剂在分离时会损坏脆弱的材料，使其不适合处理玻璃等易碎物体。

问：研究人员如何解决脱离问题？

答：该团队开发了一种由软硅橡胶制成的真空驱动装置，并引入了扭转和提升运动，可以在不造成损坏的情况下将粘合剂从表面上分离。

问：这项研究的潜在影响是什么？

答：这项创新技术对于对机器人应用中组件的临时附着和移动感兴趣的行业具有重大影响，为处理精致材料提供了无损解决方案。