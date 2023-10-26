NIST 开发出具有前所未有的分辨率的尖端超导相机

美国国家标准与技术研究院 (NIST) 的研究人员在成像技术方面取得了重大突破，创造出了具有惊人 400,000 万像素的超导相机。 这款非凡的设备的像素比任何其他同类相机高出 400 倍，有可能彻底改变科学研究和生物医学成像。

通过利用超导技术，这些相机可以捕获遥远天体发出的极其微弱的光信号或分析人脑的特定区域。 凭借更高的像素数，科学家们设想了在各个科学领域的广泛新应用。

NIST 开发的相机由超细电线网格组成，这些电线被冷却到接近绝对零的温度。 这种低温允许电流连续流动而没有任何电阻，直到光子撞击其中一根电线。 在那个精确的位置，超导性被破坏，从而能够检测到入射光子。 通过组合多个光子的位置和强度，形成详细的图像。

超导相机的早期迭代仅限于几千像素，这使得它们对于许多应用来说不切实际。 增加像素数的主要障碍是将每个像素连接到相机的读出线的挑战，因为超导组件需要超低的工作温度。

为了克服这一障碍，NIST 研究小组与 NASA 喷气推进实验室和科罗拉多大学博尔德分校的合作者一起设计了一个巧妙的解决方案。 他们将来自多个像素的信号集成到几条室温读出线上。 通过在略低于最大阈值的电流下操作传感器，当光子撞击像素时，超导性就会被破坏。 由此产生的电信号可立即被检测到，从而实现快速图像捕获。

新相机的设计采用超导纳米线的交叉阵列，类似于井字棋游戏。 每个像素代表垂直和水平纳米线交叉处的不同区域。 通过同时测量整行或整列像素的信号，研究人员显着减少了必要的读出线数量。

这一突破使团队能够在几周内将像素数从 20,000 迅速增加到惊人的 400,000。 将这项技术扩展到数千万甚至数亿像素的相机似乎完全可行。

在接下来的一年中，研究人员将专注于提高相机的灵敏度，以捕获几乎每个传入的光子。 这一进步将使相机能够在弱光任务中表现出色，例如对微弱的星系或遥远的行星进行成像，为基于光子的量子计算做出贡献，并通过利用近红外光来可视化人体组织来帮助生物医学研究。

得益于 NIST 团队的开创性工作，高分辨率超导相机的未来看起来异常光明。

常见问题

什么是超导相机？

超导相机是一种先进的成像设备，利用超导技术来探测极其微弱的光信号。 它的工作原理是将超细电线冷却到接近绝对零，从而允许电流不间断地流动，直到光子撞击其中一根电线，破坏超导性并实现光子探测。

超导相机更高像素数有哪些优势？

增加超导相机的像素数有几个优点。 它可以实现更高分辨率的成像，有助于捕获更详细、更精确的图像。 此外，更高的像素数还扩展了相机的科学研究能力，例如检查遥远的天体或研究人脑的特定区域。

NIST 研究团队如何克服将每个像素连接到相机读出线的挑战？

NIST 的研究人员开发了一种新颖的方法来解决将每个像素连接到读出线的挑战。 他们将多个像素的信号集成到几根室温读出线上，减少了所需连接的数量。 通过在略低于其最大电流阈值的情况下操作传感器，可以检测到光子撞击像素所造成的破坏，从而实现高效的图像捕获。

这种超导相机有哪些潜在应用？

NIST 开发的高分辨率超导相机具有许多潜在的应用。 它可用于在弱光条件下捕捉太阳系外昏暗星系或行星的图像。 此外，它有潜力为基于光子的量子计算做出贡献，并通过使用近红外光可视化人体组织来协助生物医学研究。