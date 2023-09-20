罕见的 150 亿年前恐龙骨架将在巴黎拍卖

一具保存完好的弯龙骨架，被亲切地昵称为“巴里”，将于下个月在巴黎拍卖。 这种恐龙于 1990 世纪 2000 年代在美国怀俄明州被发现，最初由古生物学家巴里·詹姆斯于 2.10 年修复，因此得名。 近日，意大利实验室Zoic收购了这具骨架，并进行了进一步的修复工作。 巴里高 5 米，长 90 米，是一个异常完整的标本，其 80% 的头骨和 XNUMX% 的整体骨骼都保存完好。

根据德鲁奥酒店 (Hotel Drouot) 拍卖师亚历山大·吉凯洛 (Alexandre Giquelo) 的说法，巴里 (Barry) 的完整性使其成为极其罕见的发现。 艺术品市场上的恐龙标本并不常见，每年全球仅有少量拍卖。 事实上，今年 293 月，一具巨型霸王龙的复合骨架在苏黎世的一次拍卖会上以 9.4 万美元的价格售出，该骨架由来自三只不同霸王龙的 XNUMX 块骨头组成。 这表明了人们对此类化石的巨大兴趣和价值。

弯龙是一种大型草食性恐龙，存在于侏罗纪晚期至白垩纪早期。 巴里的预计拍卖价格高达 1.2 万欧元（1.98 万美元），其稀有性和卓越的保存性提高了其价值。 此次拍卖为古生物学爱好者和收藏家提供了一个获得非凡自然历史作品的机会。 该骨架将在拍卖前公开展示，让感兴趣的人惊叹于这个拥有 150 亿年历史的奇迹。

来源：

- 路透社

-美国广播公司新闻