天文学家探测到最遥远的快速射电爆发，揭示宇宙失踪物质

一组天文学家有了一个令人兴奋的发现——他们声称探测到了迄今为​​止观测到的最遥远的快速射电爆发。 这次爆发于 2022 年 30 月首次由澳大利亚平方公里阵列探路者 (ASKAP) 望远镜探测到，据信起源于一群合并的星系。 据估计，这次宇宙事件释放的能量相当于太阳 XNUMX 年总排放量（压缩到不到一毫秒）。

通过使用与射电望远镜相连的一系列碟形天线，研究人员能够缩小射电爆发的来源范围。 然后，他们利用欧洲南方天文台的甚大望远镜来寻找爆发的起源星系。 这一发现标志着首次发现这种爆发比之前检测到的快速射电暴更古老、距离更远。

快速射电爆发是强烈无线电发射的短命脉冲，多年来一直困扰着天文学家。 虽然迄今为止已查明大约 50 个，但科学家相信还有数千个等待被发现。 此外，研究表明这些爆发可以为测量宇宙质量提供有价值的见解。

目前用于估计宇宙质量的方法产生了相互矛盾的结果，对宇宙学的标准模型提出了挑战。 然而，这一发现背后的研究人员提出，研究快速射电暴可以帮助填补这个难题的缺失部分。 具体来说，通过观察这些爆发，科学家可以测量星系之间“缺失”的物质，并更准确地了解宇宙的质量。

该研究的联合负责人瑞安·香农教授表示，宇宙中超过一半的预期正常物质都缺失了。 这种物质被认为位于星系之间的空间中，但其扩散和热的性质使得使用传统技术难以检测到。 该团队的发现与已故澳大利亚天文学家 Jean-Pierre Macquart 的工作一致，后者在 2020 年证明，更遥远的快速射电爆发揭示了星系之间的扩散气体。

这一最新发现证实了快速射电暴在宇宙中的普遍存在，并强调了它们对于研究宇宙结构的潜在意义。 然而，该团队承认，当前一代望远镜在探测更远的爆发方面可能已达到极限。 未来，将需要更强大的设备来揭开这些宇宙现象的奥秘。

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