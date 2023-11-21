新发现的太空岩石将被地球召唤

美国宇航局最近发现了五颗小行星，预计将在未来几天内与地球近距离接触。 这些天体的大小和速度各不相同，为科学家研究小行星的动力学和行为提供了宝贵的机会。

最有趣的太空岩石之一是小行星 2023 VW5。 这颗小行星的宽度约为 89 英尺，相当大。 它以每小时约 40,269 公里的惊人速度在太空中飞驰。 在最接近地球时，它的距离将达到 1.7 万公里。

另一颗值得注意的小行星被命名为小行星 2023 WV。 这块特殊的太空岩石宽近 51 英尺，将与小行星 2023 VW5 在同一天经过地球。 它的轨道距离约为879,000公里，巡航速度约为每小时50,598公里。

这些近距离接触为科学家提供了收集有关这些小行星的成分、形状和轨迹的详细信息的机会。 通过研究这些天体，研究人员可以深入了解它们的起源以及它们可能对我们的星球构成的潜在威胁。

常见问题解答：

问：未来几天将有多少小行星经过地球？

答：美国宇航局总共探测到了五颗将与地球近距离接触的小行星。

问：这些小行星的大小是多少？

答：小行星的大小宽度约为 51 英尺到 89 英尺。

问：这些小行星的速度是多少？

答：小行星的运行速度约为每小时 40,269 公里至 50,598 公里。

问：最近的小行星距离地球有多近？

答：最近的小行星将距离地球 1.7 万公里。

问：科学家可以通过研究这些小行星学到什么？

答：通过研究这些小行星，科学家可以收集有关它们的成分、形状和轨迹的信息，深入了解它们的起源和对地球的潜在威胁。