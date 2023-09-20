用于月球导航的斐波那契螺旋

科学家们开发了一种新的月球导航方法，利用斐波那契螺旋线计算月球上类似 GPS 系统的最佳参数。 这种创新方法有助于实现月球车辆导航现代化，根据月球独特的椭球形状提供更准确的地图。

卡米拉·奇拉基 (Kamilla Cziráki) 是罗兰大学 (Eötvös Loránd University) 的地球物理学学生，她与加博尔·蒂玛尔 (Gábor Timár) 教授合作，应用数学家斐波那契的方法来调整地球的 GPS 系统以适应月球。 他们的研究结果发表在《Acta Geodaetica et Geophysicala》杂志上。

当人类准备重返月球时，人们的重点是寻找月球导航方法。 未来的月球飞行器很可能会得到类似于地球上 GPS 的卫星导航系统的辅助。 然而，当前的 GPS 系统并没有考虑地球的形状，而是使用最适合大地水准面的旋转椭球体。

要将 GPS 软件解决方案应用于月球，需要定义具体参数。 最适合月球表面的椭球形状以及半长轴和半短轴是重要因素。 月球的形状不是完美的球形，但可以近似为旋转的椭球体。

在他们的研究中，Cziráki 和 Timár 使用称为月球硒化物的数据库计算了最适合月球理论形状的旋转椭球体的参数。 他们利用斐波那契球在月球表面布置采样点，逐渐增加采样点的数量以稳定参数值。

选择斐波那契螺旋线是数学家莱昂纳多·斐波那契建立的一种方法，因为它可以用简单的代码实现并提供准确的结果。 该方法也已应用于地球，重建了 GPS 使用的 WGS84 椭球体的良好近似值。

这种新的月球导航方法为未来的月球探索任务带来了希望，可以根据月球的独特形状提供更精确的地图。 它代表了月球车辆导航系统现代化和提高我们对月球表面了解的重要一步。

参考：“基于 GRAIL 硒代模型的最佳拟合月球椭球体参数”，作者：Kamilla Cziráki 和 Gábor Timár，27 年 2023 月 10.1007 日，Acta Geodaetica et Geophysicala。 DOI：40328/s023-00415-XNUMX-w