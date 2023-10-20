天文学家探测到 8 亿年前的神秘无线电波爆发

CNN.com 最近的一份报告显示，天文学家有了一项令人着迷的发现——探测到神秘的无线电波爆发，这种无线电波花了惊人的 8 亿年才到达地球。 这些快速射电暴（FRB）不仅距离极其遥远，而且能量也非常高。

FRB 是强烈的无线电波爆发，仅持续几毫秒。 它们的起源在很大程度上仍然未知，但据信它们是河外无线电波的短暂闪光。 据观察，一些快速射电暴具有不同的持续时间，其中一些显示出子爆发仅持续几微秒，而另一些则可以持续几秒钟。

最近观测到的 FRB 称为 FRB 20220610A，已定位于一个复杂的宿主星系系统，红移值为 1.016 ± 0.002。 这些快速射电暴的来源长期以来一直是猜测和理论的话题，一些人认为它们可能是脉冲星与遥远恒星系统中的小行星碰撞的结果。

天文学家依靠西澳大利亚 ASKAP 阵列等射电望远镜来追踪和研究这些难以捉摸的宇宙爆发。 ASKAP 阵列在 2022 年 XNUMX 月 FRB 的检测中发挥了至关重要的作用，帮助研究人员确定其起源。 使用欧洲南方天文台甚大望远镜进行的后续观测表明，FRB 的源星系比之前发现的任何其他 FRB 源都更古老且距离更远，很可能是星系合并群的一部分。

东京大学的研究人员在快速射电暴与地震和太阳耀斑等自然现象之间进行了有趣的相似之处。 虽然快速射电暴与太阳耀斑有显着差异，但它们与地震有显着的相似之处。 这一发现支持了快速射电暴是由中子星表面发生的“星震”引起的理论。 对快速射电暴的进一步研究可以极大地帮助理解高密度物质的行为和核物理的各个方面。

快速射电暴的成因仍然是个谜，尽管有人推测其中一些爆发可能来自外星。 然而，流行的理论表明，至少有一些快速射电暴是由磁星发射的，磁星是具有极强磁场的中子星。

有趣的是，8 亿年前 FRB 的发现可能有助于解开宇宙失踪物质之谜。 科学家认为，当今宇宙中本应存在的物质有一半实际上已经消失了。 这种“缺失的物质”由重子组成，而普通物质则由质子和中子组成。 当快速射电暴传播很远的距离时，它们的辐射会被这种缺失的物质分散。 通过测量一些快速射电暴的距离，研究人员或许能够确定宇宙的密度，并有可能找到其失踪的重子物质。

资料来源：CNN.com、Science Direct、新科学家、SciTechDaily、Space.com