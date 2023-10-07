宇宙悬崖：揭开隐藏恒星诞生的面纱

美国宇航局詹姆斯·韦伯太空望远镜最近拍摄的图像提供了宇宙悬崖的壮丽景色，这些悬崖实际上并不是崎岖的山脉，而是船底座星云中被称为 NGC 3324 的年轻恒星形成区域的边缘。这张红外图像提供了对宇宙悬崖的深入了解。之前被掩盖的恒星诞生区域。

“宇宙悬崖”这个名字描述了这个距离地球约 7,600 光年的区域的外观。 然而，值得注意的是，这些悬崖并不是由坚固的岩石制成的。 相反，它们标记了 NGC 3324 内巨大气体空腔的边界。

詹姆斯·韦伯太空望远镜的近红外相机在捕捉这张令人惊叹的图像方面发挥了重要作用。 红外光被用来穿透通常遮盖这些区域的尘埃和气体，使我们能够目睹恒星形成过程中隐藏的美丽。

船底座星云以其强烈的恒星活动而闻名，因为它拥有众多的大质量恒星，这些恒星会发出强大的恒星风和强烈的紫外线辐射。 这些能源塑造了周围的气体和尘埃，从而形成了 NGC 3324 内观察到的非凡结构。

了解恒星的形成对于解开宇宙之谜至关重要。 通过研究 NGC 3324 这样的区域，科学家们可以深入了解导致太阳形成的过程以及我们周围星系的演化过程。

这张图像证明了宇宙景观中令人惊叹的美丽，以及我们对驱动恒星诞生的复杂机制不断加深的理解。

定义：

– 红外光：波长比可见光长的电磁辐射，可以检测被灰尘和气体遮挡的物体。

– 船底座星云：位于船底座-人马座臂的巨大星际云，距地球约 7,500 光年。

来源：

——美国宇航局詹姆斯·韦伯太空望远镜