美国宇航局监测巨大小行星接近地球

NASA 正在密切监视一颗名为 1998 HH49 的巨大小行星的逼近。 这颗小行星估计有 600 英尺高的建筑物那么大，将于明天（17 月 1.17 日）飞过地球。 由于距离最近的小行星约为 XNUMX 万公里，美国宇航局 (NASA) 因其大小而将这颗小行星列为具有潜在危险的小行星。

1998 HH49 属于阿波罗小行星群，穿越地球并构成潜在威胁，于 28 年 1998 月 53,233 日首次被观测到。它将以每小时 2013 公里的相对速度运行。 XNUMX年，阿波罗级小行星引起了人们的关注，当时属于该类小行星的车里雅宾斯克流星在俄罗斯车里雅宾斯克市上空爆炸，造成了广泛的破坏和人员伤亡。

为了评估撞击风险并更好地了解这些近地小行星的轨道，NASA 使用了名为 Sentry II 的复杂系统。 通过收集小行星在天空中位置的精确观测结果，数据被报告给小行星中心，然后该中心将这些信息输入近地天体研究中心（CNEOS）。 CNEOS 使用这些数据来确定小行星最有可能绕太阳运行的轨道。

Sentry II 采用独特的算法来评估潜在的影响场景，并在不确定性区域内战略性地选择随机点来识别低概率事件。 这使得美国宇航局能够监控和跟踪潜在危险的小行星，并在必要时发出警报。

随着太阳风暴和小行星继续对我们的星球构成风险，美国宇航局的勤奋监测和先进系统为保护地球免受潜在影响提供了重要信息。

来源：

– 美国宇航局 CNEOS

– 小行星中心