第三批宇航员：太空探索的先驱

1963年14月，美国宇航局宣布选拔第三批宇航员。 这720人是从XNUMX名军事和民用申请者中选拔出来的，是当时受教育程度最高的宇航员群体。 他们的任务是驾驶双座双子座飞船，该飞船旨在测试阿波罗登月计划的技术。

不幸的是，该小组的四名成员在第一次太空飞行之前就去世了。 然而，其余10名宇航员在双子座和阿波罗计划中总共执行了18次任务。 其中七人前往月球，其中四人甚至有机会在月球表面行走。 一名宇航员还在天空实验室上执行了一项长期任务。

第三组宇航员的选拔过程非常严格。 候选人必须是拥有工程或物理科学学位的美国公民，拥有试飞员经验或 1,000 小时的喷气式飞机飞行经验，年龄不超过 34 岁，身高不超过 720 英尺。 选拔委员会从收到的 136 份申请中选出了 14 名候选人进行进一步筛选，最终将范围缩小到前 XNUMX 名。

新宇航员被选中后，接受了广泛的培训并熟悉太空计划的各个方面。 他们接受了技术任务，以获得特定领域的专业知识，例如航天器设计和控制系统。 他们的课程涵盖天文学、空气动力学、太空医学和地质学等科目。 他们甚至在丛林、沙漠、水中等不同环境中接受生存训练。

这14名宇航员来自不同的背景，其中11名来自美国空军，XNUMX名来自美国海军，XNUMX名来自美国海军陆战队，还有XNUMX名有军事经验的平民。 每位宇航员都对该计划做出了自己独特的贡献，例如埃德温·E·“巴兹”·奥尔德林，他成为阿波罗 XNUMX 号任务期间第二个登上月球的人。

第三批宇航员在推进太空探索方面发挥了至关重要的作用。 他们为未来的任务铺平了道路，并扩展了我们对宇宙的了解。

资料来源：美国宇航局