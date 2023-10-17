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第三批宇航员：太空探索的先驱

By曼波布雷西亚

17月 2023日，XNUMX
第三批宇航员：太空探索的先驱

1963年14月，美国宇航局宣布选拔第三批宇航员。 这720人是从XNUMX名军事和民用申请者中选拔出来的，是当时受教育程度最高的宇航员群体。 他们的任务是驾驶双座双子座飞船，该飞船旨在测试阿波罗登月计划的技术。

不幸的是，该小组的四名成员在第一次太空飞行之前就去世了。 然而，其余10名宇航员在双子座和阿波罗计划中总共执行了18次任务。 其中七人前往月球，其中四人甚至有机会在月球表面行走。 一名宇航员还在天空实验室上执行了一项长期任务。

第三组宇航员的选拔过程非常严格。 候选人必须是拥有工程或物理科学学位的美国公民，拥有试飞员经验或 1,000 小时的喷气式飞机飞行经验，年龄不超过 34 岁，身高不超过 720 英尺。 选拔委员会从收到的 136 份申请中选出了 14 名候选人进行进一步筛选，最终将范围缩小到前 XNUMX 名。

新宇航员被选中后，接受了广泛的培训并熟悉太空计划的各个方面。 他们接受了技术任务，以获得特定领域的专业知识，例如航天器设计和控制系统。 他们的课程涵盖天文学、空气动力学、太空医学和地质学等科目。 他们甚至在丛林、沙漠、水中等不同环境中接受生存训练。

这14名宇航员来自不同的背景，其中11名来自美国空军，XNUMX名来自美国海军，XNUMX名来自美国海军陆战队，还有XNUMX名有军事经验的平民。 每位宇航员都对该计划做出了自己独特的贡献，例如埃德温·E·“巴兹”·奥尔德林，他成为阿波罗 XNUMX 号任务期间第二个登上月球的人。

第三批宇航员在推进太空探索方面发挥了至关重要的作用。 他们为未来的任务铺平了道路，并扩展了我们对宇宙的了解。

资料来源：美国宇航局

By 曼波布雷西亚

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