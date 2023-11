美国宇航局詹姆斯韦伯望远镜的惊人发现为银河中心提供了新的见解

By

美国国家航空航天局 (NASA) 的詹姆斯·韦伯太空望远镜以其卓越的能力再次让天文学家惊叹不已,这一次提供了银河系中心神秘的人马座 C (Sgr C) 恒星形成区域的迷人视角。 人马座 C 距离银河系中心的超大质量黑洞人马座 A 约 300 光年,是由 500,000 万颗恒星组成的奇观,尤其是一群抢尽风头的原恒星。

在这张开创性的图像中,韦伯前所未有的分辨率和灵敏度揭示了该地区以前从未观察到的无数特征。 “韦伯揭示了令人难以置信的大量细节,使我们能够以以前不可能的方式研究这种环境中的恒星形成,”首席研究员、弗吉尼亚大学本科生塞缪尔·克罗说。 这一非凡的见解源于先前红外数据的缺乏和韦伯望远镜的巨大能力。

其中一项关键发现是存在一颗巨大的原恒星,其质量是太阳的 30 倍以上,坐落在这个年轻的恒星团中。 虽然这些原恒星周围的云看起来很暗且人口稀少,但事实上,它是银河系最密集的区域之一。 云层的密度阻挡了其后面恒星的光线,造成了一种空虚的错觉。

韦伯的近红外相机 (NIRCam) 捕捉到了暗云底部周围大量的电离氢排放,呈鲜艳的青色。 这个氢区域的巨大范围挑战了现有的理论,因为它远远超出了之前观察到的范围。 天文学家现在面临着一项有趣的任务,即了解这个扩展的氢区域的起源和影响。

另一个令人着迷的谜团在于电离氢中分散且混乱的针状结构,这需要进一步研究。 西班牙安达卢西亚天文研究所该项目的联合研究员鲁本·费德里安尼 (Rubén Fedriani) 将银河系中心描述为一个“拥挤、动荡的地方”,其中高耸的气体云形成恒星,通过其流出物、喷流与周围的气体相互作用。和辐射。

随着科学家们不断揭开隐藏在浩瀚天体中的奥秘,詹姆斯·韦伯望远镜在银河系中心的发现为进一步探究宇宙秘密提供了前所未有的机会。 银河中心距地球仅 25,000 光年,为天文学家提供了对单个恒星的近距离观察,揭示了恒星形成的复杂过程及其对独特宇宙环境的依赖。 韦伯望远镜的每一次发现都为更深入地了解我们的宇宙铺平了道路。