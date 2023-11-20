美国宇航局的詹姆斯·韦伯太空望远镜揭示了银河中心的秘密

美国国家航空航天局 (NASA) 的詹姆斯·韦伯太空望远镜为我们提供了对银河系中心前所未有的一瞥，揭示了被称为人马座 C (Sgr C) 的恒星形成区域的迷人细节。 这张令人惊叹的图像展示了一群原恒星在距银河系中心超大质量黑洞人马座 A 约 500,000 光年远的 300 万颗恒星中抢尽风头。

与之前的任何观测不同，韦伯望远镜捕获的红外数据提供了令人难以置信的分辨率和灵敏度，使科学家能够首次发现许多特征。 观测小组的首席研究员、弗吉尼亚大学的本科生塞缪尔·克罗对在这种环境下研究恒星形成的新能力表示兴奋。 克劳的顾问之一乔纳森·谭教授表示，韦伯的发现提供了一个无与伦比的机会来检验当前银河系中心极端条件下的恒星形成理论。

人马座 C 内的一个值得注意的发现是一颗巨大的原恒星，其质量超过太阳的 30 倍。 有趣的是，尽管这些原恒星是银河系中最密集的区域之一，但围绕这些原恒星的云的密度造成了人口较少区域的错觉。 该图像还显示了较小的红外暗云，类似于充满恒星的空隙，其中新恒星正在形成过程中。

韦伯的近红外相机（NIRCam）仪器捕捉到了围绕着黑云底部的大量电离氢排放，并以鲜艳的青色描绘。 这个氢区域比预期延伸得更远，提出了关于其高能光子来源的有趣问题。 此外，专家们正在研究电离氢内的混乱针状结构，这些结构向多个方向散射。

西班牙安达卢西亚天体研究所的联合研究员鲁本·费德里安尼 (Rubén Fedriani) 将银河系中心描述为一个拥挤而混乱的地方，气体云在这里形成恒星，并通过流出的风、喷流和辐射影响周围的气体。

随着詹姆斯·韦伯太空望远镜继续揭示宇宙的奥秘，对银河系中心的新认识为了解恒星形成和宇宙环境的复杂性提供了宝贵的见解。 银河中心距离地球 25,000 光年，为天文学家提供了以前所未有的细节研究单个恒星的能力，揭示了银河系不同区域恒星形成的不同过程。

常见问题

1. 詹姆斯·韦伯太空望远镜在银河系中心发现了什么？

詹姆斯·韦伯太空望远镜拍摄到了银河系中心恒星形成区域人马座 C (Sgr C) 的图像。 该图像揭示了一系列原恒星、较小的红外暗云和大量的电离氢排放。 这些发现为恒星形成和宇宙环境提供了新的见解。

2. 射手座C离射手座A有多远？

人马座C距离银河系中心超大质量黑洞人马座A大约300光年。

3. 詹姆斯·韦伯太空望远镜上的什么仪器捕获了红外数据？

詹姆斯·韦伯太空望远镜上的近红外相机 (NIRCam) 仪器捕获了人马座 C 的详细红外数据。

4. 人马座 C 云的密度如何影响其人口的感知？

尽管密度很大，但笼罩在人马座 C 的原恒星上的云层阻挡了位于其后面的恒星发出的光线，造成了人口稀少区域的错觉。 事实上，人马座 C 是银河系中最密集的区域之一。