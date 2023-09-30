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使用膨润土进行牙齿和口腔护理的好处

By罗伯特·安德鲁

30 年 2023 月 XNUMX 日
使用膨润土进行牙齿和口腔护理的好处

源自火山灰的膨润土作为口腔卫生的天然替代品越来越受欢迎。 与含有化学物质和磨料的主流口腔护理产品不同，膨润土为牙齿和口腔健康提供了多种优势。

膨润土由带负电的颗粒组成，与水接触时形成海绵状结构。 这种结构能够吸收毒素、细菌和真菌，使其成为口腔护理的绝佳选择。 此外，它还留下了钙和镁等有益于口腔健康的必需矿物质。

要将膨润土用于牙齿，您可以将膨润土、小苏打、木糖醇粉、海盐和几滴精油混合起来制成自制牙粉。 用非金属勺子混合成分，并将粉末存放在密封容器中。 使用这种粉末的方式与传统牙膏相同，最好每天两次。

使用膨润土来制作牙齿有很多好处。 首先，它有助于清除口腔中的杂质，防止牙菌斑和牙垢的形成。 其次，它可以中和细菌并提高口腔的pH值，保持整体口腔健康。 第三，它通过提供必要的矿物质和刺激唾液的产生来促进健康的牙釉质。 最后，它可以美白和抛光牙齿，提供自然光泽。

总之，膨润土是人造牙膏和漱口水的绝佳替代品。 它可以防止食物分解过程中产生的毒素、细菌、微生物和酸。 通过将膨润土用于牙齿，您可以实现健康的牙齿、牙龈和整体口腔卫生。

来源：
– 膨润土的定义：
– 如何使用膨润土用于牙齿：
– 膨润土对牙齿的好处：

By 罗伯特·安德鲁

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