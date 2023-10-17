据美国宇航局称，五颗小行星将近距离掠过地球

美国宇航局已确定五颗小行星预计将在不久的将来接近地球。 这些小行星的宽度从 20 英尺到 1050 英尺不等，将最接近我们的星球。

第一颗小行星宽约 20 英尺，将从距地球约 352,000 英里的地方经过。 这颗相对较小的小行星将以每小时 11,000 英里的速度运行。

第二颗小行星要大得多，宽度约为 330 英尺。 它将经过约 0.34 个天文单位 (AU) 的距离，即约 31 万英里。 这颗小行星的速度估计约为每小时 21,000 英里。

第三颗小行星宽约 525 英尺，将接近地球 0.048 个天文单位（约 4.5 万英里）。 预计速度约为每小时 4,800 英里。

第四颗小行星是这组小行星中最大的，宽度为 1050 英尺。 它将在大约 0.04 天文单位（约 3.7 万英里）的距离处经过。 这颗小行星的速度预计为每小时 15,000 英里。

最后，第五颗小行星宽约 65 英尺，将接近地球 0.079 天文单位（约 7.4 万英里）。 它将以每小时约 10,000 英里的速度行驶。

虽然这些小行星距离地球相对较近，但无需担心，因为它们都不构成碰撞威胁。 美国宇航局定期监测小行星以追踪其路径并评估它们可能对我们的星球构成的任何潜在风险。

来源：

–美国宇航局

– 天文单位 (AU)：天文学中使用的长度单位，等于地球与太阳之间的平均距离（约 93 万英里或 150 亿公里）

– 光速：光在真空中传播的速度，大约每秒 299,792 公里或每秒 186,282 英里。