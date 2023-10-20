五颗小行星将近距离掠过地球：速度、大小等

美国宇航局最近透露，五颗小行星将最接近地球，并将很快掠过地球。 这些小行星的速度、大小、距离和其他细节都非常有趣。

其中一颗名为小行星 2023 TK15 的小行星预计将于今天（20 月 2023 日）经过地球。更引人注目的是，在它接近地球的过程中，它将比月球本身更接近我们的星球。 小行星 15 TK380,000 与地球的距离仅为 79,022 万公里。 这块太空岩石以每小时近 75 公里的惊人速度行进，宽度约为 XNUMX 英尺。

名单上的另一颗小行星是小行星 2020 UR，它相对较小，宽度仅为 29 英尺。 它还将于 20 月 2.2 日经过地球，其轨道将使其距离地球表面最接近 46,490 万公里。 NASA 表示，这颗小行星的移动速度约为每小时 XNUMX 公里。

虽然这些近距离的小行星可能听起来令人震惊，但重要的是要注意这些小行星都不会对地球构成威胁。 他们只会经过并继续他们的太空之旅。 对此类天体的研究和观测提供了有关太阳系及其动力学的宝贵信息。

美国宇航局对这五颗小行星的揭露凸显了追踪和监测近地天体的持续努力。 通过持续的研究和观察，科学家可以增强我们对宇宙的理解，并有可能制定保护我们的星球免受未来威胁的策略。

资料来源：美国宇航局