古代超深钻石揭示了超大陆的形成

一个国际专家小组分析了来自巴西和西非矿山的古代超深层钻石，为超级大陆的形成、稳定和运动提供了新的线索。 这些钻石形成于 650 至 450 亿年前的冈瓦纳超大陆下方，为了解地球上复杂生命早期阶段大陆的演化提供了宝贵的见解。

数百万至数十亿年前形成的钻石可以提供有关地幔的信息。 它们是少数能够幸存下来并记录超级大陆创造和毁灭的古代循环的矿物之一。 对这些超深钻石的分析揭示了以前未知的地质过程及其在冈瓦纳等超级大陆生长中的作用。

由瑞士伯尔尼大学苏泽特·蒂默曼博士领导的专家小组对冈瓦纳大陆深处形成的钻石进行了年代测定。 他们发现钻石是在 650 至 450 亿年前超级大陆覆盖南极时形成的。 钻石的母岩在钻石形成过程中变得有浮力，输送俯冲的地幔物质和钻石，有效地促进了超大陆从下方的生长。

大约 120 亿年前，冈瓦纳大陆开始分裂，形成了今天的大西洋等海洋。 这些钻石携带着母岩中的内含物，在大约 90 万年前的猛烈火山喷发期间被带到了地球表面。 这些喷发发生在巴西和西非的大陆碎片上，这些碎片曾经是冈瓦纳大陆的一部分。

对这些超深钻石的研究为了解大陆的形成和稳定提供了见解，最终促进了地球生命的早期进化。 这些钻石的复杂历史表明它们在地球内垂直和水平移动，追踪了超级大陆的形成和演化。 这项研究强调了钻石在了解大陆的生长和运动方面的不可或缺的作用。

南非威特沃特斯兰德大学正在进行钻石内含物的实验和分析，该大学正在开发新的同位素实验室和方法。 该研究旨在加深我们对大陆如何演化和移动的理解，以及它们对地球生命发展和可持续性的重要性。

来源：

– “超深钻石揭示了有关超大陆旋回、俯冲带的信息” – Phys.org

– “岩石圈下钻石年龄和超大陆旋回” – 《自然》