科学家解开了金爆炸产生的紫色烟雾背后的数百年之谜

布里斯托大学的科学家们终于揭开了世界上第一种已知的烈性炸药引爆黄金时产生紫色烟雾的长期秘密。 这一发现标志着一个长达 400 年之久的炼金术谜题的解决，这个谜题几个世纪以来一直吸引着研究人员的兴趣。

雷金是 16 世纪炼金术士发现的一种化合物，由多种化合物组成，其中氨是其爆炸力的主要来源。 值得注意的是，德国炼金术士 Sebald Schwaertzer 在 1585 年观察到这种爆炸性物质散发出明显的紫色烟雾，多年来激发了化学家的好奇心。

尽管雷金的化学成分早已为人所知，但紫色烟雾背后的原因仍然是个谜。 虽然之前人们怀疑金纳米颗粒导致了其颜色，但这一假设缺乏具体证据。 然而，西蒙·霍尔教授和他的博士。 布里斯托大学的学生 Jan Maurycy Uszko 现在证实了这一理论。

为了进行调查，研究小组制造了雷爆金，并小心地引爆了铝箔上的 5 毫克样品。 他们使用铜网收集产生的烟雾，并在透射电子显微镜下进行分析。 分析表明存在球形金纳米颗粒，从而证实了金在产生神秘紫色烟雾中的作用。

随着这个历史性难题的最终解决，霍尔教授和他的团队现在计划利用相同的方法来研究其他金属雷酸盐（例如铂、银、铅和汞）产生的云的特性。 这些材料呈现出尚未解开的有趣谜团。

题为“Explosive Chrysopoeia”的研究论文可以在 arXiv 预印本服务器上访问。

常见问题

什么是雷暴金？

雷爆金是世界上第一种已知的烈性炸药。 它是16世纪炼金术士发现的一种化合物，主要由多种化合物组成，其中氨在其爆炸力中起主要作用。

为什么雷化金会产生紫色烟雾？

几个世纪以来，学者们一直想知道黄金爆炸时产生紫色烟雾的原因。 布里斯托大学最近的研究证实，紫色是烟雾中存在球形金纳米颗粒的结果。

谁发现了黄金爆炸时产生的紫色烟雾？

1585年，德国炼金术士Sebald Schwaertzer首次观察到黄金在爆炸过程中发出的紫色烟雾。

Simon Hall教授及其团队未来的研究计划是什么？

随着黄金雷化物产生紫色烟雾的谜团得到解决，西蒙·霍尔教授和他的团队正计划应用他们的方法来研究其他金属雷化物（包括铂、银、铅和汞）产生的云的性质。

我在哪里可以获取该研究论文？

题为“Explosive Chrysopoeia”的研究论文可以在 arXiv 预印本服务器上找到（URL：https://arxiv.org/）。