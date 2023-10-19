STS-58：在太空进行生命科学研究

18 年 1993 月 58 日，哥伦比亚号航天飞机开始执行 STS-2 生命科学空间实验室 2 (SLS-58) 任务。 该任务旨在通过一系列前沿实验来增进对太空飞行生理适应的理解。 STS-XNUMX 的七名机组人员包括指挥官 John E. Blaha、飞行员 Richard A. Searfoss、有效载荷指挥官 M. Rhea Seddon 博士、任务专家 William S. McArthur、David A. Wolf 博士、Shannon M. Lucid和有效负载专家 Martin J. Fettman 博士。

该任务的主要目标是研究心血管、肺、调节、神经前庭和肌肉骨骼系统，以深入了解太空飞行的生理反应。 在 14 天的时间里，宇航员进行了 14 项实验，其中 XNUMX 项以宇航员为实验对象，其余 XNUMX 项则使用实验室老鼠。

为了优化主要研究人员的科学回报，原本超额认购的 Spacelab-4 任务被分为两个任务。 此次STS-58任务作为第二部分，被命名为SLS-2。 上一次 SLS-1 任务于 1991 年 XNUMX 月进行，涉及由 XNUMX 名机组人员进行的 XNUMX 项实验。

哥伦比亚号航天飞机从佛罗里达州肯尼迪航天中心升空，进行了其一生中的第 15 次发射。 机组人员在安装在航天飞机有效载荷舱内的太空实验室模块中工作。 该模块由欧洲航天局（ESA）开发，并在之前的任务中使用过。

STS-58 上的实验要求机组人员在任务之前和任务期间收集和分析大量数据。 例如，Lucid 和 Fettman 将导管穿过手臂静脉插入心脏，以直接测量失重对中心静脉压的影响。 机组人员还研究了感觉运动适应，利用带有彩色圆点的旋转圆顶和旋转椅子来测量宇航员在失重状态下的感知和反应。

除了科学实验外，机组人员还从事其他活动，例如参加延长轨道飞行器医疗计划以及通过航天飞机业余无线电实验与地面人员进行交流。 他们还借此机会拍摄了 4,000 多张地球下方的照片。

总体而言，STS-58 任务是太空生命科学研究的一个重要里程碑。 它为太空飞行的生理适应提供了宝贵的见解，并为该领域未来的任务和实验铺平了道路。

来源：

–美国宇航局

– 欧洲航天局