新研究揭示了鲸鱼和海豚回声定位进化的线索

最近的一项研究揭示了齿鲸和海豚回声定位的进化历史。 回声定位是一种非凡的能力，使这些海洋生物能够在水下环境中导航、交流和狩猎。 通过分析大量来自已灭绝家族的化石，研究人员确定了有助于回声定位发展的关键特征和适应。

在化石集合中，发现了属于爪蟾属的两个古老物种，其中包括一个以前未知的物种。 大约 25 至 30 万年前，这些生物生活在北美东部周围的水域中。 尽管它们的牙齿与臼齿相似，但它们在其他方面与现代海豚相似，并且与普通宽吻海豚的长度大致相同。

这项研究的重点是古代爪蟾和它们现代回声定位亲属之间的相似之处，特别是它们的下巴和气孔周围的结构。 研究发现，像它们的后代一样，爪蟾的头骨靠近喷水孔的部分不对称。 这种头骨不对称对于产生高音调的声音至关重要，而高音调的声音是回声定位的关键组成部分。

此外，研究人员发现爪蟾有明显的鼻子弯曲，导致向左移动和扭曲。 之前的研究表明，这种结构可能会影响下颌脂肪的分布。 在现代鲸鱼和海豚中，这种结构有助于将声波传导到内耳，从而实现定向听觉。

虽然爪蟾在产生和聆听高音方面可能不如现代同类那么熟练，但它们的口鼻结构代表了回声定位进化的一个重要过渡阶段。 研究人员认为，研究爪蟾的不对称性和鼻子弯曲将有助于更好地了解鲸鱼和海豚如何发展回声定位能力。

这项研究强调了进化中不对称性的重要性，并强调了研究化石中这一特征的必要性。 不对称不应被视为个体差异或地质扭曲而被忽视，而应作为对不同环境的适应来仔细研究。

研究小组打算进一步探索其他齿动物的吻部弯曲，以确定其流行程度。 他们的研究结果发表在《多样性》杂志上。

常见问题

问：什么是回声定位？

回声定位是某些动物（例如齿鲸和海豚）用来导航、交流和定位猎物的感觉系统。 它涉及发出高音调的声音并聆听环境中物体反弹后返回的回声。

问：鲸鱼和海豚头骨的不对称性是什么？

不对称是指生物体结构缺乏镜像对称。 就鲸鱼和海豚头骨而言，气孔附近的不对称性对于它们产生和听到用于回声定位的高音调声音的能力起着至关重要的作用。

问：这项研究如何有助于我们了解鲸鱼和海豚的进化？

该研究分析了已灭绝的异蜥科化石，并确定了可深入了解回声定位进化的关键特征。 通过研究爪蟾的不对称性和明显的鼻子弯曲，研究人员更好地了解了现代鲸鱼和海豚回声定位能力发展所必需的适应。

问：为什么不对称性在进化中很重要？

不对称是进化史的一个重要方面，因为它反映了对不同环境的适应。 这项研究强调了研究化石不对称性的重要性，而不是将其视为纯粹的变异或地质扭曲。

问：什么是齿鲸？

齿鲸目是鲸目动物的一个亚目，包括齿鲸、海豚和鼠海豚。 它们以其回声定位能力和独特的特征而闻名，例如气孔附近头骨的不对称性。